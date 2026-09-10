Кулер для воды HotFrost V118E
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды HotFrost V118E
Кулер для воды HotFrost V118E HotFrost V118E — недорогой, но в то же время надежный кулер для воды, который станет идеальным решением для покупателя, делающего свой выбор в пользу выгодного сочетания «цена/качество». Для слива воды в кулере установлены краники нажимного типа, интуитивно понятные в использовании. Такой тип краников позволяет пользователю не напрягаться и не вникать в особенности работы с механизмом аппарата, а просто напиться воды, что, собственно говоря, и должен обеспечивать кулер. Наличие нажимных краников избавляет владельцев данной модели от излишних контактов с поверхностями кулера, что действительно очень гигиенично. Кроме этого, кулер оборудован откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Эти факторы позволяют использовать этот кулер в местах массового скопления людей.
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