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Кулер для воды HotFrost D65E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для воды HotFrost D65E

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Кулер для воды HotFrost D65E - фото 1
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 2
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 3
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 4
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 5
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 6
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 7
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 8
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 9
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 10
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 11
Кулер для воды HotFrost D65E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
кран - нажим кружкой, индикатор нагрева/охлаждения
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 1
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 2
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 3
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 4
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 5
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 6
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 7
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 8
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 9
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 10
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 11
  • Кулер для воды HotFrost D65E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462544
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Характеристики

Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
кран - нажим кружкой, индикатор нагрева/охлаждения
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
3.7

Описание товара Кулер для воды HotFrost D65E

Кулер для воды HotFrost D 65 E идеально вписывается в повседневную рутину дома или в офисе, где требуется быстрый доступ к напиткам разной температуры. Этот настольный прибор обеспечивает удобное размещение бутыли сверху, что упрощает процесс замены и обслуживания. Благодаря компактным габаритам 41,127,330 см и весу всего 3,7 кг, кулер легко перемещать и устанавливать на любой поверхности без лишних усилий. Кулер для воды с верхней загрузкой сочетает электронное охлаждение и нагрев, выдавая до 4 л/ч горячей воды при 8790C и 0,6 л/ч холодной при 1015C. Бак для горячей воды из нержавеющей стали объёмом 0,8 л гарантирует долговечность, а пластиковый бак для холодной на 0,6 л поддерживает стабильную температуру. Два механических краника с рычажками позволяют набирать воду простым нажатием стакана, а индикаторы нагрева и охлаждения помогают контролировать процесс. Съёмный лоток для сбора капель минимизирует беспорядок, а защита от детей добавляет безопасности в использовании. Мощность нагрева составляет 420 Вт, охлаждения 80 Вт, что обеспечивает эффективную работу в диапазоне от +10C до +32C окружающей среды. Кулер с охлаждением и нагревом подойдёт для небольших семей или команд, где ценится простота и надёжность в приготовлении чая, кофе или освежающих напитков. Кулера для воды такого типа особенно удобны в условиях ограниченного пространства, где важна экономия времени на обслуживание. Хранилище для одноразовых стаканчиков приобретается отдельно, что позволяет адаптировать прибор под индивидуальные нужды, сохраняя общую функциональность на высоком уровне.

Отзывы о товаре Кулер для воды HotFrost D65E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
кран - нажим кружкой, индикатор нагрева/охлаждения
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды HotFrost D 65 E идеально вписывается в повседневную рутину дома или в офисе, где требуется быстрый доступ к напиткам разной температуры. Этот настольный прибор обеспечивает удобное размещение бутыли сверху, что упрощает процесс замены и обслуживания. Благодаря компактным габаритам 41,127,330 см и весу всего 3,7 кг, кулер легко перемещать и устанавливать на любой поверхности без лишних усилий. Кулер для воды с верхней загрузкой сочетает электронное охлаждение и нагрев, выдавая до 4 л/ч горячей воды при 8790C и 0,6 л/ч холодной при 1015C. Бак для горячей воды из нержавеющей стали объёмом 0,8 л гарантирует долговечность, а пластиковый бак для холодной на 0,6 л поддерживает стабильную температуру. Два механических краника с рычажками позволяют набирать воду простым нажатием стакана, а индикаторы нагрева и охлаждения помогают контролировать процесс. Съёмный лоток для сбора капель минимизирует беспорядок, а защита от детей добавляет безопасности в использовании. Мощность нагрева составляет 420 Вт, охлаждения 80 Вт, что обеспечивает эффективную работу в диапазоне от +10C до +32C окружающей среды. Кулер с охлаждением и нагревом подойдёт для небольших семей или команд, где ценится простота и надёжность в приготовлении чая, кофе или освежающих напитков. Кулера для воды такого типа особенно удобны в условиях ограниченного пространства, где важна экономия времени на обслуживание. Хранилище для одноразовых стаканчиков приобретается отдельно, что позволяет адаптировать прибор под индивидуальные нужды, сохраняя общую функциональность на высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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