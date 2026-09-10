Кулер для воды HotFrost D65E
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды HotFrost D65E
Кулер для воды HotFrost D 65 E идеально вписывается в повседневную рутину дома или в офисе, где требуется быстрый доступ к напиткам разной температуры. Этот настольный прибор обеспечивает удобное размещение бутыли сверху, что упрощает процесс замены и обслуживания. Благодаря компактным габаритам 41,127,330 см и весу всего 3,7 кг, кулер легко перемещать и устанавливать на любой поверхности без лишних усилий. Кулер для воды с верхней загрузкой сочетает электронное охлаждение и нагрев, выдавая до 4 л/ч горячей воды при 8790C и 0,6 л/ч холодной при 1015C. Бак для горячей воды из нержавеющей стали объёмом 0,8 л гарантирует долговечность, а пластиковый бак для холодной на 0,6 л поддерживает стабильную температуру. Два механических краника с рычажками позволяют набирать воду простым нажатием стакана, а индикаторы нагрева и охлаждения помогают контролировать процесс. Съёмный лоток для сбора капель минимизирует беспорядок, а защита от детей добавляет безопасности в использовании. Мощность нагрева составляет 420 Вт, охлаждения 80 Вт, что обеспечивает эффективную работу в диапазоне от +10C до +32C окружающей среды. Кулер с охлаждением и нагревом подойдёт для небольших семей или команд, где ценится простота и надёжность в приготовлении чая, кофе или освежающих напитков. Кулера для воды такого типа особенно удобны в условиях ограниченного пространства, где важна экономия времени на обслуживание. Хранилище для одноразовых стаканчиков приобретается отдельно, что позволяет адаптировать прибор под индивидуальные нужды, сохраняя общую функциональность на высоком уровне.
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