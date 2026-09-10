Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
производительность нагрева 4 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, высота указана без бутыли
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462545
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производительность нагрева 4 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, высота указана без бутыли
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
4
Описание товара Кулер для воды HotFrost D65EN
Кулер HotFrost D65EN представлен в стильном обтекаемом дизайне с черной расцветкой корпуса. Прибор обладает двумя емкостями для горячей и холодной воды на 0.8 и 0.6 л. Нагрев воды осуществляется до температуры 90 градусов, а охлаждение до 10 градусов. Кулер дополнен системой защиты от детей и съемным лотком для сбора капель.Модель HotFrost D65EN обладает электронным типом охлаждения. Работа осуществляется при мощности 420 Вт при нагреве и 80 Вт при охлаждении. Предусматривается наличие простого механизма управления в виде крана с нажимом кружкой, а также небольшого шкафчика. Комфортной работе способствует размещение бутыли на кулере, а также наличие визуально понятных индикаторов нагрева и охлаждения. Устройство весит 4 кг и обладает компактными габаритами, равными 27.3?41.1?30 см.
производительность нагрева 4 л/ч, производительность охлаждения 0.6 л/ч, съемный лоток для сбора капель, высота указана без бутыли
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
80
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
настольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер HotFrost D65EN представлен в стильном обтекаемом дизайне с черной расцветкой корпуса. Прибор обладает двумя емкостями для горячей и холодной воды на 0.8 и 0.6 л. Нагрев воды осуществляется до температуры 90 градусов, а охлаждение до 10 градусов. Кулер дополнен системой защиты от детей и съемным лотком для сбора капель.Модель HotFrost D65EN обладает электронным типом охлаждения. Работа осуществляется при мощности 420 Вт при нагреве и 80 Вт при охлаждении. Предусматривается наличие простого механизма управления в виде крана с нажимом кружкой, а также небольшого шкафчика. Комфортной работе способствует размещение бутыли на кулере, а также наличие визуально понятных индикаторов нагрева и охлаждения. Устройство весит 4 кг и обладает компактными габаритами, равными 27.3?41.1?30 см.
Кулер для воды HotFrost D65EN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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