Швейная машина Chayka 145M
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб.
В наличии
Код товара: 459383
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
красный
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Особенности
19 операций
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Регулировка ширины зигзага
да
Серия
ЧАЙКА
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х24
Вес, кг.
7.6
Описание товара Швейная машина Chayka 145M
Электромеханическая швейная машина CHAYKA ЧАЙКА 145М имеет все основные швейные операции, в том числе строчки для шитья трикотажа, обработки края изделия потайной или оверлочной строчкой. Для вашего удобства на панель машины нанесены схемы намотки нити на шпульку и заправки верхней нити. Широкая комплектация позволяет вшить молнию, пришить пуговицы, выполнить петли в полуавтоматическом режиме. С помощью штопальной пластины и рычага обратного хода вы сможете легко штопать любые ткани. Используя направитель для квилтинга и декоративные строчки, можно с комфортом заниматься пэчворком. CHAYKA ЧАЙКА 145М – отличный выбор для всех ценителей стильного дизайна и комфортного шитья.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
красный
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Особенности
19 операций
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Регулировка ширины зигзага
да
Серия
ЧАЙКА
Цвет
белый
Развернуть
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Электромеханическая швейная машина CHAYKA ЧАЙКА 145М имеет все основные швейные операции, в том числе строчки для шитья трикотажа, обработки края изделия потайной или оверлочной строчкой. Для вашего удобства на панель машины нанесены схемы намотки нити на шпульку и заправки верхней нити. Широкая комплектация позволяет вшить молнию, пришить пуговицы, выполнить петли в полуавтоматическом режиме. С помощью штопальной пластины и рычага обратного хода вы сможете легко штопать любые ткани. Используя направитель для квилтинга и декоративные строчки, можно с комфортом заниматься пэчворком. CHAYKA ЧАЙКА 145М – отличный выбор для всех ценителей стильного дизайна и комфортного шитья.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Швейная машина Chayka 145M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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