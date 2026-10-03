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Швейная машина Chayka 145M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Chayka 145M

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Швейная машина Chayka 145M - фото 1
Швейная машина Chayka 145M - фото 2
Швейная машина Chayka 145M - фото 3
Швейная машина Chayka 145M - фото 4
Швейная машина Chayka 145M - фото 5
Швейная машина Chayka 145M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 1
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 2
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 3
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 4
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 5
  • Швейная машина Chayka 145M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 459383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Chayka 145M
9 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chayka
Тип товара
Швейные машины
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
красный
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Особенности
19 операций
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Регулировка ширины зигзага
да
Серия
ЧАЙКА
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х34х24
Вес, кг.
7.6

Описание товара Швейная машина Chayka 145M

Электромеханическая швейная машина CHAYKA ЧАЙКА 145М имеет все основные швейные операции, в том числе строчки для шитья трикотажа, обработки края изделия потайной или оверлочной строчкой. Для вашего удобства на панель машины нанесены схемы намотки нити на шпульку и заправки верхней нити. Широкая комплектация позволяет вшить молнию, пришить пуговицы, выполнить петли в полуавтоматическом режиме. С помощью штопальной пластины и рычага обратного хода вы сможете легко штопать любые ткани. Используя направитель для квилтинга и декоративные строчки, можно с комфортом заниматься пэчворком. CHAYKA ЧАЙКА 145М – отличный выбор для всех ценителей стильного дизайна и комфортного шитья.

Отзывы о товаре Швейная машина Chayka 145M




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Характеристики
Бренд
Chayka
Тип товара
Швейные машины
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
красный
ЖК-дисплей
нет
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Особенности
19 операций
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Регулировка ширины зигзага
да
Серия
ЧАЙКА
Цвет
белый
Развернуть
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Описание
Электромеханическая швейная машина CHAYKA ЧАЙКА 145М имеет все основные швейные операции, в том числе строчки для шитья трикотажа, обработки края изделия потайной или оверлочной строчкой. Для вашего удобства на панель машины нанесены схемы намотки нити на шпульку и заправки верхней нити. Широкая комплектация позволяет вшить молнию, пришить пуговицы, выполнить петли в полуавтоматическом режиме. С помощью штопальной пластины и рычага обратного хода вы сможете легко штопать любые ткани. Используя направитель для квилтинга и декоративные строчки, можно с комфортом заниматься пэчворком. CHAYKA ЧАЙКА 145М – отличный выбор для всех ценителей стильного дизайна и комфортного шитья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Chayka 145M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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