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Швейная машина Singer M 2105 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Singer M 2105 белый

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Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 1
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 2
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 3
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 4
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 5
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 6
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 7
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 8
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 9
Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 1
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 2
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 3
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 4
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 5
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 6
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 7
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 8
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 9
  • Швейная машина Singer M 2105 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370932
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Характеристики

Бренд
Singer
Тип товара
Швейные машины
Размеры в упаковке, см
41х34х22
Вес, кг.
6

Описание товара Швейная машина Singer M 2105 белый

Легкая, компактная машина Singer M2105 - идеальный вариант для новичков, которые делают свои первые шаги в таком интереснейшем виде рукоделия, как шитье. Минимум строчек и настроек, только все самое необходимое. Она прекрасно подойдет не только для обучения, но также для ремонта одежды, шитья несложных изделий. Рукавная платформа позволит работать с узкими деталями изделий. 8 строчек. Вариантов строчек достаточно для новичков в области шитья, они легко переключаются по кругу специальным регулятором. Длина и ширина строчки предустановлены, их изменение происходит здесь же, при этом ширина меняется только для строчки зиг-заг. Петля выполняется в полуавтоматическом режиме за 4 шага и без поворота ткани. Вам потребуется переключать операции в нужный момент. Легкая и компактная - преимущество данной машины в том, что ее легко брать с собой на мастер-классы и курсы по шитью, она занимает мало места и довольно легкая, не смотря на то, что внутри имеет металлический каркас. Комплектация: Педаль, Мягкий чехол, Лапка универсальная, Лапка для вшивания молнии, Лапка для выметывания петель, Лапка для пришивания пуговиц, Распарыватель с щеточкой, Направитель для квилтинга, Набор игл, Фетровые прокладки для катушек, Шпульки, Отвертка, Пластина для штопки

Отзывы о товаре Швейная машина Singer M 2105 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Singer
Тип товара
Швейные машины
Описание
Легкая, компактная машина Singer M2105 - идеальный вариант для новичков, которые делают свои первые шаги в таком интереснейшем виде рукоделия, как шитье. Минимум строчек и настроек, только все самое необходимое. Она прекрасно подойдет не только для обучения, но также для ремонта одежды, шитья несложных изделий. Рукавная платформа позволит работать с узкими деталями изделий. 8 строчек. Вариантов строчек достаточно для новичков в области шитья, они легко переключаются по кругу специальным регулятором. Длина и ширина строчки предустановлены, их изменение происходит здесь же, при этом ширина меняется только для строчки зиг-заг. Петля выполняется в полуавтоматическом режиме за 4 шага и без поворота ткани. Вам потребуется переключать операции в нужный момент. Легкая и компактная - преимущество данной машины в том, что ее легко брать с собой на мастер-классы и курсы по шитью, она занимает мало места и довольно легкая, не смотря на то, что внутри имеет металлический каркас. Комплектация: Педаль, Мягкий чехол, Лапка универсальная, Лапка для вшивания молнии, Лапка для выметывания петель, Лапка для пришивания пуговиц, Распарыватель с щеточкой, Направитель для квилтинга, Набор игл, Фетровые прокладки для катушек, Шпульки, Отвертка, Пластина для штопки
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Отзывы


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