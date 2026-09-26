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Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Chayka NEW WAVE 735

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Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 1
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 2
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 3
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 4
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 5
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 6
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 7
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 8
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 9
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 10
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 11
Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 1
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 2
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 3
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 4
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 5
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 6
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 7
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 8
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 9
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 10
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 11
  • Швейная машина Chayka NEW WAVE 735 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322366
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Характеристики

Бренд
Chayka
Тип товара
Швейные машины
Размеры в упаковке, см
45х36х26
Вес, кг.
7

Описание товара Швейная машина Chayka NEW WAVE 735

19 швейных операций: прямая строчка (центральное и правое положение иглы), зигзаг, потайные строчки, декоративные строчки, трикотажные строчки, эластичный зигзаг, оверлочные строчки, петля-полуавтомат. Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм. Регулировка ширины зигзага до 5 мм. Регулятор натяжения верхней нити. Вертикальный челнок. Рычаг обратного хода. Легко пристегивающаяся лапка. Дополнительный подъём лапки. Встроенный нитеобрезатель. Горизонтальный катушечный стержень. Свободный рукав. Отсек для хранения аксессуаров с держателями для шпулек. Мощность 70W.

Отзывы о товаре Швейная машина Chayka NEW WAVE 735




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Характеристики
Бренд
Chayka
Тип товара
Швейные машины
Описание
19 швейных операций: прямая строчка (центральное и правое положение иглы), зигзаг, потайные строчки, декоративные строчки, трикотажные строчки, эластичный зигзаг, оверлочные строчки, петля-полуавтомат. Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм. Регулировка ширины зигзага до 5 мм. Регулятор натяжения верхней нити. Вертикальный челнок. Рычаг обратного хода. Легко пристегивающаяся лапка. Дополнительный подъём лапки. Встроенный нитеобрезатель. Горизонтальный катушечный стержень. Свободный рукав. Отсек для хранения аксессуаров с держателями для шпулек. Мощность 70W.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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