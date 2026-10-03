Top.Mail.Ru
Швейная машина Janome 311PG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Janome 311PG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Janome 311PG - фото 1
Швейная машина Janome 311PG - фото 2
Швейная машина Janome 311PG - фото 3
Швейная машина Janome 311PG - фото 4
Швейная машина Janome 311PG - фото 5
Швейная машина Janome 311PG - фото 6
Швейная машина Janome 311PG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 1
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 2
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 3
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 4
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 5
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 6
  • Швейная машина Janome 311PG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 459380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Janome 311PG
10 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х22
Вес, кг.
6.5

Описание товара Швейная машина Janome 311PG

Электромеханическая швейная машина Janome 311PG Anniversary Edition выпущенна к 100-летнему юбилею компании Janome. На юбилейном дизайне изображён золотой «мидзухики» (узелок на счастье), декоративного шнура, который обвязывается вокруг подарка или конверта для типичного традиционного празднования в японской культуре. Эта лёгкая в управлении электромеханическая швейная машина для домашних работ.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome 311PG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Электромеханическая швейная машина Janome 311PG Anniversary Edition выпущенна к 100-летнему юбилею компании Janome. На юбилейном дизайне изображён золотой «мидзухики» (узелок на счастье), декоративного шнура, который обвязывается вокруг подарка или конверта для типичного традиционного празднования в японской культуре. Эта лёгкая в управлении электромеханическая швейная машина для домашних работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome 311PG - этот товар вы можете купить по цене 10820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...