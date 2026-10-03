Швейная машина Janome 311PG
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб.
В наличии
Код товара: 459380
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х22
Вес, кг.
6.5
Описание товара Швейная машина Janome 311PG
Электромеханическая швейная машина Janome 311PG Anniversary Edition выпущенна к 100-летнему юбилею компании Janome. На юбилейном дизайне изображён золотой «мидзухики» (узелок на счастье), декоративного шнура, который обвязывается вокруг подарка или конверта для типичного традиционного празднования в японской культуре. Эта лёгкая в управлении электромеханическая швейная машина для домашних работ.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Электромеханическая швейная машина Janome 311PG Anniversary Edition выпущенна к 100-летнему юбилею компании Janome. На юбилейном дизайне изображён золотой «мидзухики» (узелок на счастье), декоративного шнура, который обвязывается вокруг подарка или конверта для типичного традиционного празднования в японской культуре. Эта лёгкая в управлении электромеханическая швейная машина для домашних работ.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Janome 311PG - этот товар вы можете купить по цене 10820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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