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Блендер стационарный Bosch MMB6172S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Bosch MMB6172S

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Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB6172S - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459300
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Толкатель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об/мин. Лезвия ProEdge, изготовленные в Золингене, и технология EasyKlick: нежная текстура смузи и простота очистки ножа. Стеклянный кувшин для блендера ThermoSafe с 3D ускорителями потока: термостойкий кувшин, объем 1,5 л.
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х30х29
Вес, кг.
6.2

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6172S

Блендер Bosch MMB 6172SМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe. Готовьте нежные смузи с однородной текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Для измельчения льда или твердых ингредиентов требуется мощный двигатель. Готовьте однородные смузи, коктейли или соусы с блендерами VitaPower. Двигатель мощностью 1200 Вт, до 30 000 об / мин. - доверьтесь опыту Bosch в области моторных технологий в кухонной технике с 1955 года.Использование блендера - проще простого, благодаря интуитивному механизму фиксации чаши, отсеку для хранения кабеля. Все части прибора, кроме моторного блока, можно мыть в посудомоечной машине. А с продуманным, эргономичным толкателем вы можете , не открывая крышки, не боясь зацепить нож, промешивать смузи, прямо во время работы блендера.Блендер VitaPower от Bosch с вами надолго. Долговечность прибора подтверждена внутренними тестами: 100 часов непрерывного использования и 10.000 чаш смузи. Эта надежность достигается благодаря высококачественным материалам, европейскому производству и многолетнему опыту Bosch в разработке приборов для приготовления пищи.Однородная текстура смузи без кусочков - благодаря эффективным, долговечным лезвиям. Лезвия ProEdge из нержавеющей стали изготовлены в немецком городе Золинген, всемирно известном центре производства ножей и лезвий. Мытье ножа не доставит хлопот - с запатентованным держателем ножа EasyKlick одним движением вы можете снять его и помыть под струей воды или в посудомоечной машине.Высококачественный стеклянный кувшин с толстыми стенками идеально подходит как для горячих супов, так и для холодных напитков. На внутренней стенке кувшина есть 3D ускорители потока - для эффективного смешивания и получения однородных результатов.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6172S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Толкатель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об/мин. Лезвия ProEdge, изготовленные в Золингене, и технология EasyKlick: нежная текстура смузи и простота очистки ножа. Стеклянный кувшин для блендера ThermoSafe с 3D ускорителями потока: термостойкий кувшин, объем 1,5 л.
Страна производитель
Словения
Описание
Блендер Bosch MMB 6172SМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe. Готовьте нежные смузи с однородной текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Для измельчения льда или твердых ингредиентов требуется мощный двигатель. Готовьте однородные смузи, коктейли или соусы с блендерами VitaPower. Двигатель мощностью 1200 Вт, до 30 000 об / мин. - доверьтесь опыту Bosch в области моторных технологий в кухонной технике с 1955 года.Использование блендера - проще простого, благодаря интуитивному механизму фиксации чаши, отсеку для хранения кабеля. Все части прибора, кроме моторного блока, можно мыть в посудомоечной машине. А с продуманным, эргономичным толкателем вы можете , не открывая крышки, не боясь зацепить нож, промешивать смузи, прямо во время работы блендера.Блендер VitaPower от Bosch с вами надолго. Долговечность прибора подтверждена внутренними тестами: 100 часов непрерывного использования и 10.000 чаш смузи. Эта надежность достигается благодаря высококачественным материалам, европейскому производству и многолетнему опыту Bosch в разработке приборов для приготовления пищи.Однородная текстура смузи без кусочков - благодаря эффективным, долговечным лезвиям. Лезвия ProEdge из нержавеющей стали изготовлены в немецком городе Золинген, всемирно известном центре производства ножей и лезвий. Мытье ножа не доставит хлопот - с запатентованным держателем ножа EasyKlick одним движением вы можете снять его и помыть под струей воды или в посудомоечной машине.Высококачественный стеклянный кувшин с толстыми стенками идеально подходит как для горячих супов, так и для холодных напитков. На внутренней стенке кувшина есть 3D ускорители потока - для эффективного смешивания и получения однородных результатов.
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