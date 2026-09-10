Блендер стационарный Bosch MMB6172S
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6172S
Блендер Bosch MMB 6172SМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe. Готовьте нежные смузи с однородной текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Для измельчения льда или твердых ингредиентов требуется мощный двигатель. Готовьте однородные смузи, коктейли или соусы с блендерами VitaPower. Двигатель мощностью 1200 Вт, до 30 000 об / мин. - доверьтесь опыту Bosch в области моторных технологий в кухонной технике с 1955 года.Использование блендера - проще простого, благодаря интуитивному механизму фиксации чаши, отсеку для хранения кабеля. Все части прибора, кроме моторного блока, можно мыть в посудомоечной машине. А с продуманным, эргономичным толкателем вы можете , не открывая крышки, не боясь зацепить нож, промешивать смузи, прямо во время работы блендера.Блендер VitaPower от Bosch с вами надолго. Долговечность прибора подтверждена внутренними тестами: 100 часов непрерывного использования и 10.000 чаш смузи. Эта надежность достигается благодаря высококачественным материалам, европейскому производству и многолетнему опыту Bosch в разработке приборов для приготовления пищи.Однородная текстура смузи без кусочков - благодаря эффективным, долговечным лезвиям. Лезвия ProEdge из нержавеющей стали изготовлены в немецком городе Золинген, всемирно известном центре производства ножей и лезвий. Мытье ножа не доставит хлопот - с запатентованным держателем ножа EasyKlick одним движением вы можете снять его и помыть под струей воды или в посудомоечной машине.Высококачественный стеклянный кувшин с толстыми стенками идеально подходит как для горячих супов, так и для холодных напитков. На внутренней стенке кувшина есть 3D ускорители потока - для эффективного смешивания и получения однородных результатов.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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