Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%12 360 руб. 20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х9
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный
В динамике используется звуковая катушка из омеднённой алюминиевой проволоки диам. 40 мм. Это обеспечивает ясный, детализированный звук и надёжный входной сигнал (2500 мВт) без искажений даже на высокой громкости. Кроме того, балансировка звука по нижнему и верхнему диапазонам чётко выделяет игру диджея из окружающего шума. EAH-DJ1200 — лёгкие накладные наушники с блокируемыми шарнирами, позволяющими отвернуть один динамик. Наушники подходят для диджейского мониторинга любого стиля, а также компактно складываются для удобства переноски и хранения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
В динамике используется звуковая катушка из омеднённой алюминиевой проволоки диам. 40 мм. Это обеспечивает ясный, детализированный звук и надёжный входной сигнал (2500 мВт) без искажений даже на высокой громкости. Кроме того, балансировка звука по нижнему и верхнему диапазонам чётко выделяет игру диджея из окружающего шума. EAH-DJ1200 — лёгкие накладные наушники с блокируемыми шарнирами, позволяющими отвернуть один динамик. Наушники подходят для диджейского мониторинга любого стиля, а также компактно складываются для удобства переноски и хранения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Technics EAH-DJ1200EK черный