Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%710 руб. 1 792 руб.
В наличии
Код товара: 457853
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
710 руб. -60%
1 792 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
11
Высота, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
140
Описание товара Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH
Встраиваемый светильник Artelamp A6663PL-1WH серии Taurus. Подчеркнет стиль помещения. Размеры 11x11x5.5 cm. Параметры пылевлагозащиты IP — 20. Форма круглая. Материал/цвет арматуры металл/белый. Использует 1 лампу с цоколем GU10. Страна происхождения бренда — Италия. Вес с упаковкой 9 kg.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 070 руб. 1 315 руб.268 руб. в СплитПанель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED
-
В наличииЦена 1 399 руб. 2 619 руб.350 руб. в СплитВстраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH
-
В наличииЦена 1 540 руб. 4 258 руб.385 руб. в СплитВстраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
-
В наличииЦена 1 650 руб. 4 145 руб.413 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 1 890 руб. 4 695 руб.473 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V4640-2/1S, 1хGU10 макс. 35Вт 30
-
В наличииЦена 2 620 руб. 6 910 руб.655 руб. в СплитПодвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 585 руб.695 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa
-
В наличииЦена 6 690 руб. 17 020 руб.1673 руб. в СплитЛюстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
11
Развернуть
Высота, см
5.5
Страна производитель
Китай
Встраиваемый светильник Artelamp A6663PL-1WH серии Taurus. Подчеркнет стиль помещения. Размеры 11x11x5.5 cm. Параметры пылевлагозащиты IP — 20. Форма круглая. Материал/цвет арматуры металл/белый. Использует 1 лампу с цоколем GU10. Страна происхождения бренда — Италия. Вес с упаковкой 9 kg.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные
Теги товара: в стиле модерн, GU10
Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH