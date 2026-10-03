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Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH

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Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 1
Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 2
Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 3
Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
  • Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 1
  • Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 2
  • Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 3
  • Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
710 руб.  1 792 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 457853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH
710 руб. -60%
1 792 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
11
Высота, см
5.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
140

Описание товара Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH

Встраиваемый светильник Artelamp A6663PL-1WH серии Taurus. Подчеркнет стиль помещения. Размеры 11x11x5.5 cm. Параметры пылевлагозащиты IP — 20. Форма круглая. Материал/цвет арматуры металл/белый. Использует 1 лампу с цоколем GU10. Страна происхождения бренда — Италия. Вес с упаковкой 9 kg.



Теги товара: в стиле модерн, GU10

Отзывы о товаре Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
встраиваемый
Стиль
модерн
Максимальная мощность лампы, Вт
50
Форма
круг
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
GU10
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
11
Развернуть
Высота, см
5.5
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемый светильник Artelamp A6663PL-1WH серии Taurus. Подчеркнет стиль помещения. Размеры 11x11x5.5 cm. Параметры пылевлагозащиты IP — 20. Форма круглая. Материал/цвет арматуры металл/белый. Использует 1 лампу с цоколем GU10. Страна происхождения бренда — Италия. Вес с упаковкой 9 kg.


Теги товара: в стиле модерн, GU10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светильник встраиваемый Arte Lamp Taurus A6663PL-1WH - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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