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ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa

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ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 1
ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 2
ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 3
ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 4
ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник потолочный
Тип светильника
потолочный
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
10
Количество ламп
1
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
  • ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 1
  • ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 2
  • ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 3
  • ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 4
  • ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ST LUCE
Тип товара
Светильник потолочный
Тип светильника
потолочный
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
10
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
на планку
Ширина, см
6
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, г.
300

Описание товара ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa

Светильник потолочный ST LUCE ST650 ST650.532.10 получили наиболее широкое распространение за счет универсальности применения. Такой тип освещения используется в квартирах, офисах и общественных местах. В нашем каталоге вы найдете большой выбор моделей от классических хрустальных конструкций до современных и технологичных LED-светильников.

Отзывы о товаре ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa




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Характеристики
Бренд
ST LUCE
Тип товара
Светильник потолочный
Тип светильника
потолочный
Стиль
хай-тек
Максимальная мощность лампы, Вт
10
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
на планку
Развернуть
Ширина, см
6
Высота, см
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Светильник потолочный ST LUCE ST650 ST650.532.10 получили наиболее широкое распространение за счет универсальности применения. Такой тип освещения используется в квартирах, офисах и общественных местах. В нашем каталоге вы найдете большой выбор моделей от классических хрустальных конструкций до современных и технологичных LED-светильников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa - по цене 2900 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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