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Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт

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Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 1
Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 2
Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 3
Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
  • Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 1
  • Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 2
  • Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 3
  • Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
2 780 руб.  5 585 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 555988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт
2 780 руб. -50%
5 585 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
20
Высота, см
122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х21
Вес, кг.
1.2

Описание товара Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт

Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.



Теги товара: подвесные

Отзывы о товаре Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Тип светильника
подвес
Стиль
арт-деко
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Декоративные элементы
нет
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный матовый
Ширина, см
20
Развернуть
Высота, см
122
Страна производитель
Китай
Описание
Светильник используется в жилых и промышленных помещениях. Выполнен из качественных современных материалов.


Теги товара: подвесные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Потолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт - стоимость товара 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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