Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH
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Характеристики
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Тип цоколя
GU10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 399 руб. 2 619 руб.
В наличии
Код товара: 53218
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 399 руб. -47%
2 619 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал плафона/абажура
гипс
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
20.5
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х12
Вес, кг.
1.66
Описание товара Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH
Мощность 35 Вт. Лампы галогеновые, светодиодные
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, в стиле модерн
Теги товара: GU10
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Бренд
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал плафона/абажура
гипс
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
20.5
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Мощность 35 Вт. Лампы галогеновые, светодиодные
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, в стиле модерн
Теги товара: GU10
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, подвесные, в стиле модерн
Теги товара: GU10
Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1399 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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