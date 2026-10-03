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Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH

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Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 1
Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 2
Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Тип цоколя
GU10
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 1
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 2
  • Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 399 руб.  2 619 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 53218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH
1 399 руб. -47%
2 619 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал плафона/абажура
гипс
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
20.5
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х12
Вес, кг.
1.66

Описание товара Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH

Мощность 35 Вт. Лампы галогеновые, светодиодные



Теги товара: GU10

Отзывы о товаре Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH




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Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Потолочный светильник встраиваемый
Максимальная мощность лампы, Вт
35
Материал плафона/абажура
гипс
Тип цоколя
GU10
Ширина, см
20.5
Высота, см
6.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 35 Вт. Лампы галогеновые, светодиодные


Теги товара: GU10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1399 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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