Люстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
4
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%6 690 руб. 17 020 руб.
В наличии
Код товара: 704803
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 690 руб. -61%
17 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
4
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
31
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х18
Вес, кг.
4.15
Описание товара Люстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт
люстра vitaluce v5153-1/4pl предназначена для потолочного монтажа, оснащена четырьмя лампами накаливания с цоколем e14 и максимальной мощностью 40 вт. она рассчитана на освещение площади до 12 м? и имеет чёрный матовый цвет. высота люстры составляет 37 см, а ширина — 31 см.
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Бренд
Тип товара
Люстра
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
4
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
31
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
люстра vitaluce v5153-1/4pl предназначена для потолочного монтажа, оснащена четырьмя лампами накаливания с цоколем e14 и максимальной мощностью 40 вт. она рассчитана на освещение площади до 12 м? и имеет чёрный матовый цвет. высота люстры составляет 37 см, а ширина — 31 см.
Люстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт - данный товар вы можете купить по цене 6690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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