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Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт

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Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 1
Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 2
Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 3
Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подвесной светильник
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
коричневый
  • Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 1
  • Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 2
  • Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 3
  • Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
2 620 руб.  6 910 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 704923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт
2 620 руб. -62%
6 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Подвесной светильник
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
16.5
Высота, см
123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х20
Вес, г.
800

Описание товара Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт

подвесной светильник vitaluce v3782-8/1s с одной лампой e27 мощностью до 40 вт выполнен в стиле модерн, корпус из металла коньячного цвета, высота 123 см, диаметр 16,5 см, подходит для потолочного крепления, вес 0,65 кг.

Отзывы о товаре Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Подвесной светильник
Тип светильника
подвесной
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
16.5
Высота, см
123
Страна производитель
Китай
Описание
подвесной светильник vitaluce v3782-8/1s с одной лампой e27 мощностью до 40 вт выполнен в стиле модерн, корпус из металла коньячного цвета, высота 123 см, диаметр 16,5 см, подходит для потолочного крепления, вес 0,65 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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