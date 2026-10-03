Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 070 руб. 1 315 руб.
В наличии
Код товара: 433832
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 070 руб. -19%
1 315 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х34
Вес, г.
111
Описание товара Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED
Светильник Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED идеально подходит для бытового и торгового освещения.
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Светильник Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED идеально подходит для бытового и торгового освещения.
Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - стоимость товара 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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