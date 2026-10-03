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Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED

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Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 1
Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 2
Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 1
  • Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 2
  • Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 070 руб.  1 315 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 433832
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED
1 070 руб. -19%
1 315 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Navigator
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х34
Вес, г.
111

Описание товара Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED

Светильник Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED идеально подходит для бытового и торгового освещения.

Отзывы о товаре Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED




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Характеристики
Бренд
Navigator
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Светильник Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED идеально подходит для бытового и торгового освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Панель светодиодная Navigator 71 383 NLP-S1-12W-840-WH-LED - стоимость товара 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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