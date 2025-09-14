Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 451401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Время непрерывной работы, мин
12 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева, автоматическое отключение, противокапельная система, индикация уровня воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное, вертикальное отпаривание, 2 режима подачи пара
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Время непрерывной работы, мин
12 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева, автоматическое отключение, противокапельная система, индикация уровня воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное, вертикальное отпаривание, 2 режима подачи пара
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Развернуть
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Комментарий:
отличный отпариватель. им легко выгладить многие вещи.Есть вещи которые трудно или даже невозможно выгладить обычным утюгом, а отпаривателем получается!
Достоинства:
Комментарий:
классный понравился очень доставка быстрая работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй отпариватель, но в подарок. Все пользователи довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель Служит верой и правдой уже больше полугода
Достоинства:
Комментарий:
Пользовалась 2 раза, работает отлично. Первые 30сек после нагревания плюется водой, но потом все ок. Держатель кнопки пара слетает периодически, но не критично. За такую цену все замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! И не тяжелый для женской руки. А это ух как важно!
Достоинства:
Комментарий:
Через 5 минут работы отказала подача пара. Обидно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел упакованным, все работает. Со своей функцией справляется . Это дополнение к утюгу . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар, достаточно эффективно работает до сих пор!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление - справляется со своей функцией
Достоинства:
Комментарий:
Второй раз заказала для подруги. Пришел с браком Как зафиксировать этот шарик на конце трубки?
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель вроде хороший. Только вот начал протекать через месяц. Просто течет вода из емкости внизу и все. В остальном если у вас такой проблемы не возникнет, то можно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
комплектация и внешний вид в норме. первое использование прошло отлично: отпаривает достойно и вертикально, и горизонтально. брызги воды присутствуют в первую минуту отпаривания-мне это никак не мешает. приобретением довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель. Удобный в пользовании. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь! Отлично разглаживает сложные вещи, быстро и без следов. Мы даже толстый ковер им разгладили от заломов.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель супер очень понравилось как работает! Отпарила все платья со складками. Давно хотела такой, очень довольна!!! Рекомендую к покупке. Большое спасибо поставщику, товар пришёл в срок, в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании, легкий и красивый. Разгладил очень мятую хлопковую футболку за минуту! До этого отпаривателями не пользовалась, сравнить не с чем. Когда выбирала, очень боялась, что мощности не хватит, но меня все устроило. Для отпаривания пары вещей в неделю - в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
покупала в подарок подруге для отпаривания одежды новорожденному, очень довольна, просила ссылку заказать свекрови. в общем, всем нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший отпариватель, со своей задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный очень. Парит долго, рука устает пока отпаришь. Много воды и мало пара. До этого другой фирмы был, сломался, этот оказался похуже. Будем качать руки). За такую цену наверно другого и не стоило ожидать.
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973
Достоинства:
Комментарий:
отличный отпариватель. им легко выгладить многие вещи.Есть вещи которые трудно или даже невозможно выгладить обычным утюгом, а отпаривателем получается!
Достоинства:
Комментарий:
классный понравился очень доставка быстрая работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Это уже второй отпариватель, но в подарок. Все пользователи довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель Служит верой и правдой уже больше полугода
Достоинства:
Комментарий:
Пользовалась 2 раза, работает отлично. Первые 30сек после нагревания плюется водой, но потом все ок. Держатель кнопки пара слетает периодически, но не критично. За такую цену все замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! И не тяжелый для женской руки. А это ух как важно!
Достоинства:
Комментарий:
Через 5 минут работы отказала подача пара. Обидно.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел упакованным, все работает. Со своей функцией справляется . Это дополнение к утюгу . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар, достаточно эффективно работает до сих пор!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление - справляется со своей функцией
Достоинства:
Комментарий:
Второй раз заказала для подруги. Пришел с браком Как зафиксировать этот шарик на конце трубки?
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель вроде хороший. Только вот начал протекать через месяц. Просто течет вода из емкости внизу и все. В остальном если у вас такой проблемы не возникнет, то можно покупать.
Достоинства:
Комментарий:
комплектация и внешний вид в норме. первое использование прошло отлично: отпаривает достойно и вертикально, и горизонтально. брызги воды присутствуют в первую минуту отпаривания-мне это никак не мешает. приобретением довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель. Удобный в пользовании. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь! Отлично разглаживает сложные вещи, быстро и без следов. Мы даже толстый ковер им разгладили от заломов.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель супер очень понравилось как работает! Отпарила все платья со складками. Давно хотела такой, очень довольна!!! Рекомендую к покупке. Большое спасибо поставщику, товар пришёл в срок, в отличном состоянии
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании, легкий и красивый. Разгладил очень мятую хлопковую футболку за минуту! До этого отпаривателями не пользовалась, сравнить не с чем. Когда выбирала, очень боялась, что мощности не хватит, но меня все устроило. Для отпаривания пары вещей в неделю - в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
покупала в подарок подруге для отпаривания одежды новорожденному, очень довольна, просила ссылку заказать свекрови. в общем, всем нравится
Достоинства:
Комментарий:
хороший отпариватель, со своей задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный очень. Парит долго, рука устает пока отпаришь. Много воды и мало пара. До этого другой фирмы был, сломался, этот оказался похуже. Будем качать руки). За такую цену наверно другого и не стоило ожидать.