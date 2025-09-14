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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 451401
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Время непрерывной работы, мин
12 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева, автоматическое отключение, противокапельная система, индикация уровня воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное, вертикальное отпаривание, 2 режима подачи пара
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973

Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный отпариватель. им легко выгладить многие вещи.Есть вещи которые трудно или даже невозможно выгладить обычным утюгом, а отпаривателем получается!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный понравился очень доставка быстрая работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй отпариватель, но в подарок. Все пользователи довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший отпариватель Служит верой и правдой уже больше полугода
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Елизавета В.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась 2 раза, работает отлично. Первые 30сек после нагревания плюется водой, но потом все ок. Держатель кнопки пара слетает периодически, но не критично. За такую цену все замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! И не тяжелый для женской руки. А это ух как важно!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Через 5 минут работы отказала подача пара. Обидно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел упакованным, все работает. Со своей функцией справляется . Это дополнение к утюгу . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар, достаточно эффективно работает до сих пор!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Анжела Ф.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление - справляется со своей функцией
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз заказала для подруги. Пришел с браком Как зафиксировать этот шарик на конце трубки?
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отпариватель вроде хороший. Только вот начал протекать через месяц. Просто течет вода из емкости внизу и все. В остальном если у вас такой проблемы не возникнет, то можно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация и внешний вид в норме. первое использование прошло отлично: отпаривает достойно и вертикально, и горизонтально. брызги воды присутствуют в первую минуту отпаривания-мне это никак не мешает. приобретением довольна
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Людмила З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший отпариватель. Удобный в пользовании. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Irina F.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь! Отлично разглаживает сложные вещи, быстро и без следов. Мы даже толстый ковер им разгладили от заломов.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отпариватель супер очень понравилось как работает! Отпарила все платья со складками. Давно хотела такой, очень довольна!!! Рекомендую к покупке. Большое спасибо поставщику, товар пришёл в срок, в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Злата Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в использовании, легкий и красивый. Разгладил очень мятую хлопковую футболку за минуту! До этого отпаривателями не пользовалась, сравнить не с чем. Когда выбирала, очень боялась, что мощности не хватит, но меня все устроило. Для отпаривания пары вещей в неделю - в самый раз!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
покупала в подарок подруге для отпаривания одежды новорожденному, очень довольна, просила ссылку заказать свекрови. в общем, всем нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Наталья Титова

Достоинства:


Комментарий:
хороший отпариватель, со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный очень. Парит долго, рука устает пока отпаришь. Много воды и мало пара. До этого другой фирмы был, сломался, этот оказался похуже. Будем качать руки). За такую цену наверно другого и не стоило ожидать.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Время непрерывной работы, мин
12 мин
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева, автоматическое отключение, противокапельная система, индикация уровня воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное, вертикальное отпаривание, 2 режима подачи пара
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Развернуть
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный отпариватель. им легко выгладить многие вещи.Есть вещи которые трудно или даже невозможно выгладить обычным утюгом, а отпаривателем получается!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
классный понравился очень доставка быстрая работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
Это уже второй отпариватель, но в подарок. Все пользователи довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший отпариватель Служит верой и правдой уже больше полугода
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Елизавета В.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовалась 2 раза, работает отлично. Первые 30сек после нагревания плюется водой, но потом все ок. Держатель кнопки пара слетает периодически, но не критично. За такую цену все замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! И не тяжелый для женской руки. А это ух как важно!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Через 5 минут работы отказала подача пара. Обидно.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел упакованным, все работает. Со своей функцией справляется . Это дополнение к утюгу . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар, достаточно эффективно работает до сих пор!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Анжела Ф.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление - справляется со своей функцией
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Второй раз заказала для подруги. Пришел с браком Как зафиксировать этот шарик на конце трубки?
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отпариватель вроде хороший. Только вот начал протекать через месяц. Просто течет вода из емкости внизу и все. В остальном если у вас такой проблемы не возникнет, то можно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация и внешний вид в норме. первое использование прошло отлично: отпаривает достойно и вертикально, и горизонтально. брызги воды присутствуют в первую минуту отпаривания-мне это никак не мешает. приобретением довольна
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Людмила З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший отпариватель. Удобный в пользовании. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Irina F.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь! Отлично разглаживает сложные вещи, быстро и без следов. Мы даже толстый ковер им разгладили от заломов.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отпариватель супер очень понравилось как работает! Отпарила все платья со складками. Давно хотела такой, очень довольна!!! Рекомендую к покупке. Большое спасибо поставщику, товар пришёл в срок, в отличном состоянии
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Злата Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный в использовании, легкий и красивый. Разгладил очень мятую хлопковую футболку за минуту! До этого отпаривателями не пользовалась, сравнить не с чем. Когда выбирала, очень боялась, что мощности не хватит, но меня все устроило. Для отпаривания пары вещей в неделю - в самый раз!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
покупала в подарок подруге для отпаривания одежды новорожденному, очень довольна, просила ссылку заказать свекрови. в общем, всем нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Наталья Титова

Достоинства:


Комментарий:
хороший отпариватель, со своей задачей справляется
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный очень. Парит долго, рука устает пока отпаришь. Много воды и мало пара. До этого другой фирмы был, сломался, этот оказался похуже. Будем качать руки). За такую цену наверно другого и не стоило ожидать.


Отпариватель ручной Hyundai H-HS02973 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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