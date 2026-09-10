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Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной

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Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной - фото 1
Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 600 руб.  2 442 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной
1 600 руб. -34%
2 442 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х9
Вес, г.
550

Описание товара Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной

Термос с узким горлом NВ-750К2 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя крышками-чашками.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-750К2 ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя крышками-чашками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750K2 0,75 л стальной - по цене 1600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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