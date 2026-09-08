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Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л

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Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л - фото 1
Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л - фото 1
  • Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 600 руб.  2 312 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л
1 600 руб. -31%
2 312 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х8х8
Вес, г.
520

Описание товара Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л

объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Охота NYP-500-P 0,5 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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