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Термос Biostal NB-750V 750 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-750V 750 мл

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Термос Biostal NB-750V 750 мл - фото 1
Термос Biostal NB-750V 750 мл - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NB-750V 750 мл - фото 1
  • Термос Biostal NB-750V 750 мл - фото 2
  • Термос Biostal NB-750V 750 мл - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 600 руб.  2 531 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NB-750V 750 мл
1 600 руб. -37%
2 531 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х8
Вес, г.
570

Описание товара Термос Biostal NB-750V 750 мл

Термос с узким горлом NВ-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750V 750 мл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
28
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-750 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750V 750 мл - стоимость товара 1600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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