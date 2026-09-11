Термос Biostal NG-500-1
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Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 530 руб. 2 448 руб.
В наличии
Код товара: 50762
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб. -38%
2 448 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х11
Вес, г.
590
Описание товара Термос Biostal NG-500-1
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal NG-500-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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