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Термос Biostal NB-750Z 750мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-750Z 750мл

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Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 4
Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 1
  • Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 2
  • Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 3
  • Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 4
  • Термос Biostal NB-750Z 750мл - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 480 руб.  2 481 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NB-750Z 750мл
1 480 руб. -40%
2 481 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х8х8
Вес, г.
570

Описание товара Термос Biostal NB-750Z 750мл

Термос с узким горлом NВ-750Z ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-750Z 750мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-750Z ТМ «BIOSTAL» относится к классической серии. Термосы серии NB-Z укомплектованы пробкой с емкостью для чая или трав, а также специальным удобным ситечком для заваривания из хирургической стали 18/8. Даже самые мелкие листья останутся в ситечке, созданном с применением лазерной перфорации, и вы сможете насладиться чистым и вкусным напитком. Диаметр отверстия в ситечке – всего 0,5 мм! Термосы этой серии предназначены для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-750Z 750мл - купить по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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