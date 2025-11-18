Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 424401
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3 320 руб.
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Коллекция FUGEES
Коллекция FUGEES
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В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитFugees - Score (0889854345013) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитFugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитFugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Nappy Heads, Blunted Interlude, Recharge, Freestyle Interlude, Vocab, Special News Bulletin Interlude, Boof Baf, Temple, How Hard Is It?, Harlem Chit Chat Interlude, Some Seek Stardom, Giggles, Da Kid From Haiti Interlude, Refugees On The Mic, Living Like There Ain't No Tomorrow, Shouts Outs From The Block, Nappy Heads (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
We Are Vinyl, Certified Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка
Переиздание на виниле дебютного альбома "Blunted On Reality" 1994 года, знаменитой американской хип-хоп-группы The Fugees
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Nappy Heads, Blunted Interlude, Recharge, Freestyle Interlude, Vocab, Special News Bulletin Interlude, Boof Baf, Temple, How Hard Is It?, Harlem Chit Chat Interlude, Some Seek Stardom, Giggles, Da Kid From Haiti Interlude, Refugees On The Mic, Living Like There Ain't No Tomorrow, Shouts Outs From The Block, Nappy Heads (Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
We Are Vinyl, Certified Classics
Страна производитель
США
Переиздание на виниле дебютного альбома "Blunted On Reality" 1994 года, знаменитой американской хип-хоп-группы The Fugees
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка, Доехало целым, без замятых углов и пробитий. Соответствует описанию, всё ок.
Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная упаковка, Доехало целым, без замятых углов и пробитий. Соответствует описанию, всё ок.