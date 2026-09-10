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5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка

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5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 1
5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 2
5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everly Brothers
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 1
  • 5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 2
  • 5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424387
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everly Brothers
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, This Little Girl of Mine, Bird Dog, Problems, Rip It Up, All I Have to Do Is Dream, Take a Message to Mary, (Till) I Kissed You, Let It Be Me, Claudette, I Wonder If I Care As Much, Leave My Woman Alone, Maybe Tomorrow, Cathy's Clown, When Will I Be Loved, Should We Tell Him, Keep A-knockin', So Sad (To Watch Good Love Go Bad), I Want You to Know, Brand New Heartache, Crying in the Rain, Devoted to You, Be Bop A-Lula, Like Strangers, Roving Gambler, Made to Lo
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, This Little Girl of Mine, Bird Dog, Problems, Rip It Up, All I Have to Do Is Dream, Take a Message to Mary, (Till) I Kissed You, Let It Be Me, Claudette, I Wonder If I Care As Much, Leave My Woman Alone, Maybe Tomorrow, Cathy's Clown, When Will I Be Loved, Should We Tell Him, Keep A-knockin', So Sad (To Watch Good Love Go Bad), I Want You to Know, Brand New Heartache, Crying in the Rain, Devoted to You, Be Bop A-Lula, Like Strangers, Roving Gambler, Made to Love, Down in the Willow Garden, Walk Right Back, Don't Blame Me, Temptation, Love of My Life, Just in Case, Put My Little Shoes Away, That Silver Haired Daddy of Mine, Step It Up and Go, Barbara Allen, Stick With Me Baby, That's Old Fashioned (That's the Way Love Should Be), I'm Here to Get My Baby Out of Jail, Long Time Gone, Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Everly Brothers
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, This Little Girl of Mine, Bird Dog, Problems, Rip It Up, All I Have to Do Is Dream, Take a Message to Mary, (Till) I Kissed You, Let It Be Me, Claudette, I Wonder If I Care As Much, Leave My Woman Alone, Maybe Tomorrow, Cathy's Clown, When Will I Be Loved, Should We Tell Him, Keep A-knockin', So Sad (To Watch Good Love Go Bad), I Want You to Know, Brand New Heartache, Crying in the Rain, Devoted to You, Be Bop A-Lula, Like Strangers, Roving Gambler, Made to Lo
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, This Little Girl of Mine, Bird Dog, Problems, Rip It Up, All I Have to Do Is Dream, Take a Message to Mary, (Till) I Kissed You, Let It Be Me, Claudette, I Wonder If I Care As Much, Leave My Woman Alone, Maybe Tomorrow, Cathy's Clown, When Will I Be Loved, Should We Tell Him, Keep A-knockin', So Sad (To Watch Good Love Go Bad), I Want You to Know, Brand New Heartache, Crying in the Rain, Devoted to You, Be Bop A-Lula, Like Strangers, Roving Gambler, Made to Love, Down in the Willow Garden, Walk Right Back, Don't Blame Me, Temptation, Love of My Life, Just in Case, Put My Little Shoes Away, That Silver Haired Daddy of Mine, Step It Up and Go, Barbara Allen, Stick With Me Baby, That's Old Fashioned (That's the Way Love Should Be), I'm Here to Get My Baby Out of Jail, Long Time Gone, Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?


Теги товара: Limited Edition
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