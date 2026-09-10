5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 5060403742674, Everly Brothers, Platinum Collection виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bye Bye Love, Wake Up Little Susie, This Little Girl of Mine, Bird Dog, Problems, Rip It Up, All I Have to Do Is Dream, Take a Message to Mary, (Till) I Kissed You, Let It Be Me, Claudette, I Wonder If I Care As Much, Leave My Woman Alone, Maybe Tomorrow, Cathy's Clown, When Will I Be Loved, Should We Tell Him, Keep A-knockin', So Sad (To Watch Good Love Go Bad), I Want You to Know, Brand New Heartache, Crying in the Rain, Devoted to You, Be Bop A-Lula, Like Strangers, Roving Gambler, Made to Love, Down in the Willow Garden, Walk Right Back, Don't Blame Me, Temptation, Love of My Life, Just in Case, Put My Little Shoes Away, That Silver Haired Daddy of Mine, Step It Up and Go, Barbara Allen, Stick With Me Baby, That's Old Fashioned (That's the Way Love Should Be), I'm Here to Get My Baby Out of Jail, Long Time Gone, Who's Gonna Shoe Your Pretty Little Feet?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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