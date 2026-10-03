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Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка

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5060397601421, Berry, Chuck, Greatest Hits виниловая пластинка - фото 1
5060397601421, Berry, Chuck, Greatest Hits виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060397601421, Berry, Chuck, Greatest Hits виниловая пластинка - фото 1
  • 5060397601421, Berry, Chuck, Greatest Hits виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, School Day (Ring! Ring! Goes the Bell), Thirty Days (To Come Back Home), Too Much Monkey Business, Sweet Little Sixteen, Come on, Brown Eyed Handsome Man, Maybellene, Rock and Roll Music, Carol, Reelin' and Rockin', Memphis, Tennessee, Sweet Little Rock & Roller, No Money Down, Back in the U.S.A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка

Издание на 180-граммовом виниле сборника главных хитов одного из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла, неповторимого Чака Берри. «Если бы у рок-н-ролла было другое имя, оно бы звучало как Чак Берри», - говорит Джон Леннон - и уж он-то знает! Энциклопедия популярной музыки согласилась: «Невозможно переоценить статус Берри как важной фигуры в развитии популярной музыки». Любые оставшиеся сомнения будут быстро развеяны при прослушивании 16 треков этого сборнике лучших композиций, в котором собраны все классические синглы Чака с 1955 по 1961 год, чтобы нарисовать всеобъемлющую и все еще волнующую картину творчества легендарного музыканта.

Отзывы о товаре Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601421]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, School Day (Ring! Ring! Goes the Bell), Thirty Days (To Come Back Home), Too Much Monkey Business, Sweet Little Sixteen, Come on, Brown Eyed Handsome Man, Maybellene, Rock and Roll Music, Carol, Reelin' and Rockin', Memphis, Tennessee, Sweet Little Rock & Roller, No Money Down, Back in the U.S.A
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Издание на 180-граммовом виниле сборника главных хитов одного из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла, неповторимого Чака Берри. «Если бы у рок-н-ролла было другое имя, оно бы звучало как Чак Берри», - говорит Джон Леннон - и уж он-то знает! Энциклопедия популярной музыки согласилась: «Невозможно переоценить статус Берри как важной фигуры в развитии популярной музыки». Любые оставшиеся сомнения будут быстро развеяны при прослушивании 16 треков этого сборнике лучших композиций, в котором собраны все классические синглы Чака с 1955 по 1961 год, чтобы нарисовать всеобъемлющую и все еще волнующую картину творчества легендарного музыканта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry - Greatest Hits (5060397601421) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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