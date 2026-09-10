Карапуз Весна 2 мальчик (кукла пластмассовая),20 см
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Карапуз Весна 2 мальчик (кукла пластмассовая),20 см
Карапуз Весна 2 - это очаровательный малыш с милым личиком и пухленькими щёчками. Куклу так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней. В комплект одежды входит: трикотажная безрукавая футболка, штанишки и шапочка. Игровые возможности куклы: благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать на ручки, сажать, укладывать спать, переодевать. Карапуза можно купать, так как у него вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звукового устройства. Эта кукла разнообразить увлекательный игровой процесс, в результате которого развивается творческое воображение и мелкая моторика ребенка. Высота 20 см. Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила. Карапуз 2 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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