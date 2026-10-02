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Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка

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Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 1
Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 2
Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 3
Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 1
  • Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 2
  • Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 3
  • Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spice Girls
filter_none Товар входит в коллекцию Spice Girls

Коллекция Spice Girls


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка

Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Spice Girls
Альбом (сингл)
FOREVER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spice Girls - Forever (0602508119415) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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