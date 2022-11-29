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Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный

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Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 1
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 2
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 3
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 4
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 5
Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
15
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 1
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414541
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
15
Ручки на чаше
Да
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Комплектация
мультиварка, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х28
Вес, кг.
3.3

Описание товара Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный

Мультиварка Hyundai HYMC-1610Мультиварка поможет быстро приготовить вкусную и полезную пищу практически без Вашего участия. Модель имеет 16 программ приготовления, 15 из которых автоматические. Мощность прибора в режиме приготовления составляет 850 Вт. Чаша объемом 5 литров имеет тефлоновое антипригарное покрытие для готовки без добавления масла. Мультиварка имеет интуитивно понятное электронное управление и информативный ЖК дисплей.

Отзывы о товаре Мультиварка Hyundai HYMC-1610 серебристый/черный

29.11.2022
Островская Татьяна

Достоинства:
Простое управление.
Есть ручки на чаше.
Возможность приготовления на пару.
Отключение функции подогрева.
Недорогая.
Достаточный объем чаши (5 л).

Недостатки:
После десятка использований продолжает пахнуть пластиком при нагревании. Надеюсь, со временем запах исчезнет (к слову, о более дорогих моделях Tefal пишут то же самое).
Книги рецептов нет, даже парочку в инструкцию не включили. Хорошо, что в интернете много информации.

Комментарий:
Это моя первая мультиварка. Покупала, ориентируясь на обзоры и отзывы. Хотела простую в управлении, недорогую, с ручками на чаше.
Всю неделю готовила только в ней. Идеальная рисовая каша получилась с 3-го раза. Быстрее, чем на плите, а главное - без хлопот. Отличные быстрые ужины готовятся в режиме "на пару". В чашу - гарнир (картофель, булгур и т.п.), на пароварку - кусочки курицы, рыбы, мяса. Через 30-40 минут - прекрасное полноценное блюдо готово. Курица получается очень сочная. С выпечкой до конца еще не разобралась, но кекс с ягодами получился очень даже ничего.

Через неделю ежедневного использования могу сделать вывод: как кашеварка и пароварка - идеальный для меня девайс. А с остальным еще разберёмся!)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
850
Объем чаши, л
5 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
да
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
15
Ручки на чаше
Да
Развернуть
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Комплектация
мультиварка, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Hyundai HYMC-1610Мультиварка поможет быстро приготовить вкусную и полезную пищу практически без Вашего участия. Модель имеет 16 программ приготовления, 15 из которых автоматические. Мощность прибора в режиме приготовления составляет 850 Вт. Чаша объемом 5 литров имеет тефлоновое антипригарное покрытие для готовки без добавления масла. Мультиварка имеет интуитивно понятное электронное управление и информативный ЖК дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.11.2022
Островская Татьяна

Достоинства:
Простое управление.
Есть ручки на чаше.
Возможность приготовления на пару.
Отключение функции подогрева.
Недорогая.
Достаточный объем чаши (5 л).

Недостатки:
После десятка использований продолжает пахнуть пластиком при нагревании. Надеюсь, со временем запах исчезнет (к слову, о более дорогих моделях Tefal пишут то же самое).
Книги рецептов нет, даже парочку в инструкцию не включили. Хорошо, что в интернете много информации.

Комментарий:
Это моя первая мультиварка. Покупала, ориентируясь на обзоры и отзывы. Хотела простую в управлении, недорогую, с ручками на чаше.
Всю неделю готовила только в ней. Идеальная рисовая каша получилась с 3-го раза. Быстрее, чем на плите, а главное - без хлопот. Отличные быстрые ужины готовятся в режиме "на пару". В чашу - гарнир (картофель, булгур и т.п.), на пароварку - кусочки курицы, рыбы, мяса. Через 30-40 минут - прекрасное полноценное блюдо готово. Курица получается очень сочная. С выпечкой до конца еще не разобралась, но кекс с ягодами получился очень даже ничего.

Через неделю ежедневного использования могу сделать вывод: как кашеварка и пароварка - идеальный для меня девайс. А с остальным еще разберёмся!)


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