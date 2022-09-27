Мультиварка Garlyn MR-5 Duo
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х29
Вес, кг.
5.3
Описание товара Мультиварка Garlyn MR-5 Duo
МУЛЬТИВАРКА GARLYN MR-5 Duo
- Приготовление 2-4 блюд одновременно
- 10 автоматических программ
- Функция GARLYN шеф
- Таймер до 24 часов
- Антипригарное покрытие Daikin®
10 автоматических программ
Оптимально подобранная температура и время приготовления для ваших любимых блюд. Просто выберите нужную программу и включите мультиварку – всё остальное прибор сделает за вас. Наслаждайтесь первыми и вторыми блюдами, выпечкой и десертами, приготовленными в автоматическом режиме.
До 4 блюд одновременно
Тушите, томите, жарьте, запекайте, готовьте домашние йогурты и блюда су-вид - 2 чаши с антипригарным покрытием Daikin рассчитаны на приготовление блюд различными способами при температуре от 35 до 160?. В комплекте 2 поддона для приготовления на пару – наслаждайтесь полезной и вкусной пищей каждый день! Используйте обе чаши и оба поддона и наслаждайтесь полноценным обедом из нескольких блюд, приготовленным быстро и легко!
GARLYN шеф
Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией GARLYN шеф. Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1? и время - с точностью до 1 минуты. Сложные рецепты? – не проблема! Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.
Минимум места – максимум пользы
Garlyn MR-Duo 5 – по-настоящему компактная мультиварка. Используйте её каждый день и не переживайте о том, что прибору потребуется много места. Эта модель с лёгкостью впишется в интерьер даже самой компактной кухни и не доставит неудобств.
Комфорт в каждой детали
Производитель позаботился о том, чтобы пользоваться GARLYN MR-Duo 5 было максимально удобно:
- Съёмные крышки – легкая очистка после каждого приготовления
- Отключение функции автоподогрева
- Таймер отсрочки до 24 часов
- Книга с идеально подобранными рецептами – в подарок
- Отключение звуковых сигналов – используйте с максимальным комфортом в любое время суток
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Мощность: 700 Вт
- Материл корпуса: пластик
- Защита от поражения электротоком: класс I
- Управление: электронное
- Количество автоматических программ приготовления: 10
- Защита от перегрева: есть
- Покрытие чаш: антипригарное Daikin®
- Внутренние крышки: съёмные
- Дисплей: есть
- Суммарный объём чаш: 3 л
- Поддержание температуры: до 12 ч
- Предварительное отключение автоподогрева: есть
- Разогрев: есть
- Отложенный старт: до 24 часов
- Отключение звуковых сигналов: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Длина шнура: 1 м
- Габариты мультиварки: 345×235×194 мм
- Габариты в коробке: 380×250×275 мм
- Вес нетто: 4 кг
- Вес в коробке: 5 кг
Комплектация
- Мультиварка – 1 шт
- Чаши для приготовления – 2 шт
- Поддоны для приготовления на пару – 2 шт
- Мерный стакан – 1 шт
- Плоская ложка – 1 шт
- Черпак – 1 шт
- Прихватки – 2 шт
- Силиконовая лопатка – 1 шт
- Книга рецептов для мультиварки GARLYN MR-Duo 5 – 1 шт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
МУЛЬТИВАРКА GARLYN MR-5 Duo
10 автоматических программ
Оптимально подобранная температура и время приготовления для ваших любимых блюд. Просто выберите нужную программу и включите мультиварку – всё остальное прибор сделает за вас. Наслаждайтесь первыми и вторыми блюдами, выпечкой и десертами, приготовленными в автоматическом режиме.
До 4 блюд одновременно
Тушите, томите, жарьте, запекайте, готовьте домашние йогурты и блюда су-вид - 2 чаши с антипригарным покрытием Daikin рассчитаны на приготовление блюд различными способами при температуре от 35 до 160?. В комплекте 2 поддона для приготовления на пару – наслаждайтесь полезной и вкусной пищей каждый день! Используйте обе чаши и оба поддона и наслаждайтесь полноценным обедом из нескольких блюд, приготовленным быстро и легко!
GARLYN шеф
Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией GARLYN шеф. Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1? и время - с точностью до 1 минуты. Сложные рецепты? – не проблема! Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.
Минимум места – максимум пользы
Garlyn MR-Duo 5 – по-настоящему компактная мультиварка. Используйте её каждый день и не переживайте о том, что прибору потребуется много места. Эта модель с лёгкостью впишется в интерьер даже самой компактной кухни и не доставит неудобств.
Комфорт в каждой детали
Производитель позаботился о том, чтобы пользоваться GARLYN MR-Duo 5 было максимально удобно:
Комплектация
- Приготовление 2-4 блюд одновременно
- 10 автоматических программ
- Функция GARLYN шеф
- Таймер до 24 часов
- Антипригарное покрытие Daikin®
10 автоматических программ
Оптимально подобранная температура и время приготовления для ваших любимых блюд. Просто выберите нужную программу и включите мультиварку – всё остальное прибор сделает за вас. Наслаждайтесь первыми и вторыми блюдами, выпечкой и десертами, приготовленными в автоматическом режиме.
До 4 блюд одновременно
Тушите, томите, жарьте, запекайте, готовьте домашние йогурты и блюда су-вид - 2 чаши с антипригарным покрытием Daikin рассчитаны на приготовление блюд различными способами при температуре от 35 до 160?. В комплекте 2 поддона для приготовления на пару – наслаждайтесь полезной и вкусной пищей каждый день! Используйте обе чаши и оба поддона и наслаждайтесь полноценным обедом из нескольких блюд, приготовленным быстро и легко!
GARLYN шеф
Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией GARLYN шеф. Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1? и время - с точностью до 1 минуты. Сложные рецепты? – не проблема! Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.
Минимум места – максимум пользы
Garlyn MR-Duo 5 – по-настоящему компактная мультиварка. Используйте её каждый день и не переживайте о том, что прибору потребуется много места. Эта модель с лёгкостью впишется в интерьер даже самой компактной кухни и не доставит неудобств.
Комфорт в каждой детали
Производитель позаботился о том, чтобы пользоваться GARLYN MR-Duo 5 было максимально удобно:
- Съёмные крышки – легкая очистка после каждого приготовления
- Отключение функции автоподогрева
- Таймер отсрочки до 24 часов
- Книга с идеально подобранными рецептами – в подарок
- Отключение звуковых сигналов – используйте с максимальным комфортом в любое время суток
- Напряжение: 220-240 В,50 Гц
- Мощность: 700 Вт
- Материл корпуса: пластик
- Защита от поражения электротоком: класс I
- Управление: электронное
- Количество автоматических программ приготовления: 10
- Защита от перегрева: есть
- Покрытие чаш: антипригарное Daikin®
- Внутренние крышки: съёмные
- Дисплей: есть
- Суммарный объём чаш: 3 л
- Поддержание температуры: до 12 ч
- Предварительное отключение автоподогрева: есть
- Разогрев: есть
- Отложенный старт: до 24 часов
- Отключение звуковых сигналов: есть
- Блокировка панели управления: есть
- Длина шнура: 1 м
- Габариты мультиварки: 345×235×194 мм
- Габариты в коробке: 380×250×275 мм
- Вес нетто: 4 кг
- Вес в коробке: 5 кг
Комплектация
- Мультиварка – 1 шт
- Чаши для приготовления – 2 шт
- Поддоны для приготовления на пару – 2 шт
- Мерный стакан – 1 шт
- Плоская ложка – 1 шт
- Черпак – 1 шт
- Прихватки – 2 шт
- Силиконовая лопатка – 1 шт
- Книга рецептов для мультиварки GARLYN MR-Duo 5 – 1 шт
Достоинства:
2 чаши с раздельным управлением. Много бонусных мелочей. Гарантия 2 года
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Чаще всего использую режим тушения, йогуртницу, хорошо делает заливные пироги. В пароварку сначала поигралась, потом прискучило – тушение и запекание получается вкуснее и возни меньше. Тесто дрожжевое делала 2 раза, справляется неплохо.
Достоинства:
Готовится все равномерно.
Нравится антипригарное покрытие чаш.
Богатая комплектация с кучей всяких ложечек, прихваток и пр.
Недостатки:
Пока не найдены
Комментарий:
Содержимого одной чаши (полтора литра) на четырех человек хватает с избытком. Можно включать и работать только с одной. Обе использую только при подготовке праздникам или когда делаю рыбу в пароварке и что-нибудь в другой чаше.
Приготовить что-нибудь от души, вне установленных программ – есть Garlyn ШЕФ. Использовала под высокий омлет – мультиварка реально работает по заданным параметрам. Практически это ввод конкретного времени приготовления и соответствующей температуры.
Достоинства:
Внешне мультиварка симпатичная. Большой дисплей с режимами, опциями и кнопками для программирования. Надписи на русском. Сильного нажима не требуют. Если в период работы кто-нибудь из домашних может нажать случайно – можно заблокировать.
Все «стандартные удобства» в Мистер Дуо 5 присутствуют: автоматический подогрев в течение более 10 часов, режим разогрева, запрограммированный старт через некоторое время.
В комплектации длинный перечень подарков-«комплиментов покупателю»: прихватка, лопатка, мерный стакан, половник. Книга рецептов - многостраничный буклет с хорошей полиграфией/
Недостатки:
Для меня отсутствуют
Комментарий:
Хорошо пропекается мясо, паштет из куриной печени не пригорел впервые за 11 лет использования разных мультиварок.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультиварка Garlyn MR-5 Duo
Достоинства:
2 чаши с раздельным управлением. Много бонусных мелочей. Гарантия 2 года
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Чаще всего использую режим тушения, йогуртницу, хорошо делает заливные пироги. В пароварку сначала поигралась, потом прискучило – тушение и запекание получается вкуснее и возни меньше. Тесто дрожжевое делала 2 раза, справляется неплохо.
Достоинства:
Готовится все равномерно.
Нравится антипригарное покрытие чаш.
Богатая комплектация с кучей всяких ложечек, прихваток и пр.
Недостатки:
Пока не найдены
Комментарий:
Содержимого одной чаши (полтора литра) на четырех человек хватает с избытком. Можно включать и работать только с одной. Обе использую только при подготовке праздникам или когда делаю рыбу в пароварке и что-нибудь в другой чаше.
Приготовить что-нибудь от души, вне установленных программ – есть Garlyn ШЕФ. Использовала под высокий омлет – мультиварка реально работает по заданным параметрам. Практически это ввод конкретного времени приготовления и соответствующей температуры.
Достоинства:
Внешне мультиварка симпатичная. Большой дисплей с режимами, опциями и кнопками для программирования. Надписи на русском. Сильного нажима не требуют. Если в период работы кто-нибудь из домашних может нажать случайно – можно заблокировать.
Все «стандартные удобства» в Мистер Дуо 5 присутствуют: автоматический подогрев в течение более 10 часов, режим разогрева, запрограммированный старт через некоторое время.
В комплектации длинный перечень подарков-«комплиментов покупателю»: прихватка, лопатка, мерный стакан, половник. Книга рецептов - многостраничный буклет с хорошей полиграфией/
Недостатки:
Для меня отсутствуют
Комментарий:
Хорошо пропекается мясо, паштет из куриной печени не пригорел впервые за 11 лет использования разных мультиварок.