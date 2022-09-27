Top.Mail.Ru
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиварка Garlyn MR-5 Duo

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 1
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 2
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 3
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 4
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 5
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 6
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 7
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 8
Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварки
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 1
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 2
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 3
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 4
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 5
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 6
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 7
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 8
  • Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х29
Вес, кг.
5.3

Описание товара Мультиварка Garlyn MR-5 Duo

МУЛЬТИВАРКА GARLYN MR-5 Duo

  • Приготовление 2-4 блюд одновременно
  • 10 автоматических программ
  • Функция GARLYN шеф
  • Таймер до 24 часов
  • Антипригарное покрытие Daikin®
Приготовить 4 блюда одновременно? – С мультиваркой GARLYN MR-Duo 5 это легко! Вкусная и полезная пища, приготовленная различными способами в одном компактном устройстве.

10 автоматических программ
Оптимально подобранная температура и время приготовления для ваших любимых блюд. Просто выберите нужную программу и включите мультиварку – всё остальное прибор сделает за вас. Наслаждайтесь первыми и вторыми блюдами, выпечкой и десертами, приготовленными в автоматическом режиме.

До 4 блюд одновременно
Тушите, томите, жарьте, запекайте, готовьте домашние йогурты и блюда су-вид - 2 чаши с антипригарным покрытием Daikin рассчитаны на приготовление блюд различными способами при температуре от 35 до 160?. В комплекте 2 поддона для приготовления на пару – наслаждайтесь полезной и вкусной пищей каждый день! Используйте обе чаши и оба поддона и наслаждайтесь полноценным обедом из нескольких блюд, приготовленным быстро и легко!

GARLYN шеф
Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией GARLYN шеф. Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1? и время - с точностью до 1 минуты. Сложные рецепты? – не проблема! Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.

Минимум места – максимум пользы
Garlyn MR-Duo 5 – по-настоящему компактная мультиварка. Используйте её каждый день и не переживайте о том, что прибору потребуется много места. Эта модель с лёгкостью впишется в интерьер даже самой компактной кухни и не доставит неудобств.

Комфорт в каждой детали
Производитель позаботился о том, чтобы пользоваться GARLYN MR-Duo 5 было максимально удобно:
  • Съёмные крышки – легкая очистка после каждого приготовления
  • Отключение функции автоподогрева
  • Таймер отсрочки до 24 часов
  • Книга с идеально подобранными рецептами – в подарок
  • Отключение звуковых сигналов – используйте с максимальным комфортом в любое время суток
Характеристики
  • Напряжение: 220-240 В,50 Гц
  • Мощность: 700 Вт
  • Материл корпуса: пластик
  • Защита от поражения электротоком: класс I
  • Управление: электронное
  • Количество автоматических программ приготовления: 10
  • Защита от перегрева: есть
  • Покрытие чаш: антипригарное Daikin®
  • Внутренние крышки: съёмные
  • Дисплей: есть
  • Суммарный объём чаш: 3 л
  • Поддержание температуры: до 12 ч
  • Предварительное отключение автоподогрева: есть
  • Разогрев: есть
  • Отложенный старт: до 24 часов
  • Отключение звуковых сигналов: есть
  • Блокировка панели управления: есть
  • Длина шнура: 1 м
  • Габариты мультиварки: 345×235×194 мм
  • Габариты в коробке: 380×250×275 мм
  • Вес нетто: 4 кг
  • Вес в коробке: 5 кг

Комплектация
  • Мультиварка – 1 шт
  • Чаши для приготовления – 2 шт
  • Поддоны для приготовления на пару – 2 шт
  • Мерный стакан – 1 шт
  • Плоская ложка – 1 шт
  • Черпак – 1 шт
  • Прихватки – 2 шт
  • Силиконовая лопатка – 1 шт
  • Книга рецептов для мультиварки GARLYN MR-Duo 5 – 1 шт

Отзывы о товаре Мультиварка Garlyn MR-5 Duo

27.09.2022
Понечка

Достоинства:
2 чаши с раздельным управлением. Много бонусных мелочей. Гарантия 2 года

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Чаще всего использую режим тушения, йогуртницу, хорошо делает заливные пироги. В пароварку сначала поигралась, потом прискучило – тушение и запекание получается вкуснее и возни меньше. Тесто дрожжевое делала 2 раза, справляется неплохо.
17.07.2022
Мира

Достоинства:
Готовится все равномерно.
Нравится антипригарное покрытие чаш.
Богатая комплектация с кучей всяких ложечек, прихваток и пр.

Недостатки:
Пока не найдены

Комментарий:
Содержимого одной чаши (полтора литра) на четырех человек хватает с избытком. Можно включать и работать только с одной. Обе использую только при подготовке праздникам или когда делаю рыбу в пароварке и что-нибудь в другой чаше.
Приготовить что-нибудь от души, вне установленных программ – есть Garlyn ШЕФ. Использовала под высокий омлет – мультиварка реально работает по заданным параметрам. Практически это ввод конкретного времени приготовления и соответствующей температуры.
12.06.2022
Юпи

Достоинства:
Внешне мультиварка симпатичная. Большой дисплей с режимами, опциями и кнопками для программирования. Надписи на русском. Сильного нажима не требуют. Если в период работы кто-нибудь из домашних может нажать случайно – можно заблокировать.
Все «стандартные удобства» в Мистер Дуо 5 присутствуют: автоматический подогрев в течение более 10 часов, режим разогрева, запрограммированный старт через некоторое время.
В комплектации длинный перечень подарков-«комплиментов покупателю»: прихватка, лопатка, мерный стакан, половник. Книга рецептов - многостраничный буклет с хорошей полиграфией/

Недостатки:
Для меня отсутствуют

Комментарий:
Хорошо пропекается мясо, паштет из куриной печени не пригорел впервые за 11 лет использования разных мультиварок.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Мультиварки
Страна производитель
Китай
Описание
МУЛЬТИВАРКА GARLYN MR-5 Duo
  • Приготовление 2-4 блюд одновременно
  • 10 автоматических программ
  • Функция GARLYN шеф
  • Таймер до 24 часов
  • Антипригарное покрытие Daikin®
Приготовить 4 блюда одновременно? – С мультиваркой GARLYN MR-Duo 5 это легко! Вкусная и полезная пища, приготовленная различными способами в одном компактном устройстве.

10 автоматических программ
Оптимально подобранная температура и время приготовления для ваших любимых блюд. Просто выберите нужную программу и включите мультиварку – всё остальное прибор сделает за вас. Наслаждайтесь первыми и вторыми блюдами, выпечкой и десертами, приготовленными в автоматическом режиме.

До 4 блюд одновременно
Тушите, томите, жарьте, запекайте, готовьте домашние йогурты и блюда су-вид - 2 чаши с антипригарным покрытием Daikin рассчитаны на приготовление блюд различными способами при температуре от 35 до 160?. В комплекте 2 поддона для приготовления на пару – наслаждайтесь полезной и вкусной пищей каждый день! Используйте обе чаши и оба поддона и наслаждайтесь полноценным обедом из нескольких блюд, приготовленным быстро и легко!

GARLYN шеф
Экспериментируйте и готовьте по собственным рецептам с функцией GARLYN шеф. Удобные настройки в широких диапазонах: регулируйте температуру с точностью до 1? и время - с точностью до 1 минуты. Сложные рецепты? – не проблема! Меняйте температурные настройки и время приготовления прямо в процессе работы мультиварки.

Минимум места – максимум пользы
Garlyn MR-Duo 5 – по-настоящему компактная мультиварка. Используйте её каждый день и не переживайте о том, что прибору потребуется много места. Эта модель с лёгкостью впишется в интерьер даже самой компактной кухни и не доставит неудобств.

Комфорт в каждой детали
Производитель позаботился о том, чтобы пользоваться GARLYN MR-Duo 5 было максимально удобно:
  • Съёмные крышки – легкая очистка после каждого приготовления
  • Отключение функции автоподогрева
  • Таймер отсрочки до 24 часов
  • Книга с идеально подобранными рецептами – в подарок
  • Отключение звуковых сигналов – используйте с максимальным комфортом в любое время суток
Характеристики
  • Напряжение: 220-240 В,50 Гц
  • Мощность: 700 Вт
  • Материл корпуса: пластик
  • Защита от поражения электротоком: класс I
  • Управление: электронное
  • Количество автоматических программ приготовления: 10
  • Защита от перегрева: есть
  • Покрытие чаш: антипригарное Daikin®
  • Внутренние крышки: съёмные
  • Дисплей: есть
  • Суммарный объём чаш: 3 л
  • Поддержание температуры: до 12 ч
  • Предварительное отключение автоподогрева: есть
  • Разогрев: есть
  • Отложенный старт: до 24 часов
  • Отключение звуковых сигналов: есть
  • Блокировка панели управления: есть
  • Длина шнура: 1 м
  • Габариты мультиварки: 345×235×194 мм
  • Габариты в коробке: 380×250×275 мм
  • Вес нетто: 4 кг
  • Вес в коробке: 5 кг

Комплектация
  • Мультиварка – 1 шт
  • Чаши для приготовления – 2 шт
  • Поддоны для приготовления на пару – 2 шт
  • Мерный стакан – 1 шт
  • Плоская ложка – 1 шт
  • Черпак – 1 шт
  • Прихватки – 2 шт
  • Силиконовая лопатка – 1 шт
  • Книга рецептов для мультиварки GARLYN MR-Duo 5 – 1 шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.09.2022
Понечка

Достоинства:
2 чаши с раздельным управлением. Много бонусных мелочей. Гарантия 2 года

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Чаще всего использую режим тушения, йогуртницу, хорошо делает заливные пироги. В пароварку сначала поигралась, потом прискучило – тушение и запекание получается вкуснее и возни меньше. Тесто дрожжевое делала 2 раза, справляется неплохо.
17.07.2022
Мира

Достоинства:
Готовится все равномерно.
Нравится антипригарное покрытие чаш.
Богатая комплектация с кучей всяких ложечек, прихваток и пр.

Недостатки:
Пока не найдены

Комментарий:
Содержимого одной чаши (полтора литра) на четырех человек хватает с избытком. Можно включать и работать только с одной. Обе использую только при подготовке праздникам или когда делаю рыбу в пароварке и что-нибудь в другой чаше.
Приготовить что-нибудь от души, вне установленных программ – есть Garlyn ШЕФ. Использовала под высокий омлет – мультиварка реально работает по заданным параметрам. Практически это ввод конкретного времени приготовления и соответствующей температуры.
12.06.2022
Юпи

Достоинства:
Внешне мультиварка симпатичная. Большой дисплей с режимами, опциями и кнопками для программирования. Надписи на русском. Сильного нажима не требуют. Если в период работы кто-нибудь из домашних может нажать случайно – можно заблокировать.
Все «стандартные удобства» в Мистер Дуо 5 присутствуют: автоматический подогрев в течение более 10 часов, режим разогрева, запрограммированный старт через некоторое время.
В комплектации длинный перечень подарков-«комплиментов покупателю»: прихватка, лопатка, мерный стакан, половник. Книга рецептов - многостраничный буклет с хорошей полиграфией/

Недостатки:
Для меня отсутствуют

Комментарий:
Хорошо пропекается мясо, паштет из куриной печени не пригорел впервые за 11 лет использования разных мультиварок.


Мультиварка Garlyn MR-5 Duo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...