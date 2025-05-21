Мультиварка Garlyn MR-Duo 10
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мультиварка Garlyn MR-Duo 10
Мультиварка MR-Duo 10 с двумя чашами и контейнерами для приготовления на пару! До четырёх блюд одновременно с помощью всего одного компактного устройства. Большое количество встроенных программ и функция GARLYN ШЕФ. Тушите, томите, запекайте одновременно с двумя вместительными чашами, суммарный объём которых составляет 4,8 л. Контейнеры для приготовления на пару помогут приготовить полезную и здоровую пищу. Антипригарное покрытие DAIKIN. Многослойное покрытие по японским стандартам качества позволит готовить пищу без пригорания, обеспечит удобство пользования и простоту очистки, а также многолетний срок службы. 14 автоматических программ. Используйте все возможности мультиварки! Готовьте любимые блюда и экспериментируйте с новыми рецептами с помощью программы GARLYN ШЕФ, регулируя температуру (с точностью до 1 C) и время (с точностью до 1 минуты). Лёгкое электронное управление для каждой чаши отдельно! Отследить статус работы мультиварки легко благодаря современной цветовой индикация MixLap.
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Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла с ленточкой, очень красиво и празднично. Распаковка одно удовольствие. Очень стильная, красивый цвет, много функционала. Дополнительных элементов много. Понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано классно, все целое, комплектация отличная, запах пластика отсутствует,пишу отзыв после использования, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала новую мультиварку, читала отзывы, обзоры, дело не легкое, так как очень противоречиво всё, но остановилась на данной модели. Пользовалась только один день, поэтому, если что, дополню отзыв. На данный момент, она классная. Упаковка достойная, прям вау. Богатая комплектация. В день получения просто прокипятила в ней воду, был запах пластика, оставила её на ночь открытую и всё пропало. С утра варила кукурузную поленту, получилось достойно и без комочков. Немного жидковата, но я до сих пор не могу подобрать пропорции даже в кастрюле. Ставила программу молочная каша и уменьшала время до 15 минут и 10 минут поддержания тепла (2,5 ст.ложки крупы и 0,5 молока). Начиталась в интернете, что надо ставить при варке каши, ёмкость для варки на пару, так вот, НЕ НАДО! Да, молоко не добегало до крышки, НО, бОльшая часть каши, оказалась в этой ёмкости, поэтому просто открыла крышку и доваривала так, пару раз помешивая. На обед я готовила омлет (4 яйца, 200мл молока, специи), программа выпечка на 12 минут и получился замечательный омлет! У меня в сковородке так не получалось. На данный момент, минусов нет, ну кроме отсутствия рецептов, но интернет богат ими, поэтому не страшно. Ну и нельзя мыть в посудомойке. Меню, многие пишут, что сложное, но я просмотрела ролик по куар-коду и дальше разобралась самостоятельно. До этого была мультиварка мулинекс 10-летняя, работает и по сей день, но отправлена в резерв, тк хочется нового. Надеюсь, эта не разочарует. Дополняю отзыв! Работает огонь! Но! Есть один неудобный нюанс! Когда стоит режим жарка и при помешивании, автоматически придерживаешься за панель, есть шанс незаметно зажать квадратик и сбрасывается программа, и всё, чтобы заново включить, надо выгружать содержимое, мыть чашу и снова прогревать…. Постоянно напоминаю себе не трогать панель!!
Достоинства:
Комментарий:
готовит отлично,умная, автоматически устанавливает время готовки, всё вкусно получается,удобная в применении, только почему-то нет книги рецептов,чтобы самим готовить,в электронном виде запрограммированно,но тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный. работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные впечатления от покупки!!! Огромная благодарность производителю, за стремление доставить эстетическое удовольствие покупателю! Упаковка очень красивая, как и сама мультиварка. В инструкции имеется детальное описание по использованию мультиварки, все описано до мелочей можно сказать с заботой. В эксплуатации ещё не пробовала, но уверена, что готовка будет приносить одно удовольствие. Ещё очень важно, мультиварку очень легко помыть после готовки, т.к. все необходимые детали снимаются. Все продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка хороша, варили и кашу, и супы, и гуляш, и овощи на пару. Легка в управлении, на данный момент срок эксплуатации полгода по 2-3 раза в неделю
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка супер. Много всего попробовала. Рецептов не так много, но я беру в интернете. Всё что готовила получается очень вкусно.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Пользуемся регулярно. Даже печем хлеб мультизлаковый.
Достоинства:
Комментарий:
мультиварка прекрасная..Готовит очень быстро.Проста в работе.Упаковка отличная.В две коробки.Для подарка очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка отличная. Соответствует описанию. Всё готовит хорошо. Спасибо производителю и продавцу за хороший товар!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сразу отзыв не написала, пока не проверили в работе. Решили сварить на пару манты. Эта наша не первая покупками Гарлин, ну что сказать, Гарлин как всегда на высоте!!! Работает бесшумно, в работе проста, у чаши есть ручки, и силиконовая крышка. Также кисточка, лопатка, половник, прихватки, инструкция. По окончании работы издает звуковой сигнал, и поддерживает подогрев, пока окончательно не выключишь ее. Панель сенсорная, смотрится эстетично. Рекомендую к покупке, однозначно!!! Если покупать мультиварку, то только Гарлин!!! (Фото и видео прикладывать не стала, т.к. все как на картинке)
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество. Отличная комплектация. Доставили за 3 дня.
Достоинства:
Комментарий:
Классная внешне красивая аксессуары в наборе вообще бомба
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мультиварка, недостатков нет
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо продавцу. Мультиварка супер, даже для чайников.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна приобретением. Проста в использовании. Пробовала приготовить каши и мясо, получилось вкусно. Пока готовилось - занималась другими делами. Очень удобно и просто. Покупкой довольна. Рекомендую, особенно дачникам в летний сезон.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована красиво.подарков много.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пароварка это вторая до этого была филипс -но эта намного функциональнее!! Советую !!
Достоинства:
Комментарий:
Получили заказ. Сразу же дома, сделали кашу геркулесовую. Получилась вкусно. Все работает, Все включается. Чаша вот только очень легкая. Можно было бы сделать ее помощнее. А так пока все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мультиварка,качество материалов на уровне,единственное что огорчило-стёрлись надписи на передней панели около круглого индикатора работы,на работу не влияет но всё равно не приятно
Достоинства:
Комментарий:
В целом довольна покупкой. Аналогично многим, споткнулась об наклейку, не забывайте снимать)))))) Пока сварила только борщ, но уже понравилось, время реально экономит. Воткнула на час и пошла своими делами заниматься, красота) Комплектация соответствует заявленной, красивая и надежная упаковка. Нет бумажной книги рецептов, но интернет никто не отменял.. Товар и продавца однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок жене. Мультиварка Супер. Упаковка отличная, подарочная. Бантики, праздничный картон. Очень красиво. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Это просто моя мечта наяву! стильная, удобная, суперская чаша с удобными ручками, тяжеленькая. меню удобное, понятное, можно корректировать время. жарит на ура, с корочкой. удобная съемная внутренняя крышка, удобный клапан и стаканчик для сбора конденсата. здорово что подаёт сигнал и отсчитывает время когда уже разогрета. меняется цвет в центре когда начинаешь готовить, когда приготовлено и когда на подогреве. спасибо за такую отличную мультю по приятной цене!! берите, не пожалеете!! /
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мультиварка! Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Хотелось бы чтоб можно было докупить чашу из нержавейки.
Достоинства:
Комментарий:
лучше мультиварки не видел. есть все что надо
Отзывы о товаре Мультиварка Garlyn MR-Duo 10
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла с ленточкой, очень красиво и празднично. Распаковка одно удовольствие. Очень стильная, красивый цвет, много функционала. Дополнительных элементов много. Понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано классно, все целое, комплектация отличная, запах пластика отсутствует,пишу отзыв после использования, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала новую мультиварку, читала отзывы, обзоры, дело не легкое, так как очень противоречиво всё, но остановилась на данной модели. Пользовалась только один день, поэтому, если что, дополню отзыв. На данный момент, она классная. Упаковка достойная, прям вау. Богатая комплектация. В день получения просто прокипятила в ней воду, был запах пластика, оставила её на ночь открытую и всё пропало. С утра варила кукурузную поленту, получилось достойно и без комочков. Немного жидковата, но я до сих пор не могу подобрать пропорции даже в кастрюле. Ставила программу молочная каша и уменьшала время до 15 минут и 10 минут поддержания тепла (2,5 ст.ложки крупы и 0,5 молока). Начиталась в интернете, что надо ставить при варке каши, ёмкость для варки на пару, так вот, НЕ НАДО! Да, молоко не добегало до крышки, НО, бОльшая часть каши, оказалась в этой ёмкости, поэтому просто открыла крышку и доваривала так, пару раз помешивая. На обед я готовила омлет (4 яйца, 200мл молока, специи), программа выпечка на 12 минут и получился замечательный омлет! У меня в сковородке так не получалось. На данный момент, минусов нет, ну кроме отсутствия рецептов, но интернет богат ими, поэтому не страшно. Ну и нельзя мыть в посудомойке. Меню, многие пишут, что сложное, но я просмотрела ролик по куар-коду и дальше разобралась самостоятельно. До этого была мультиварка мулинекс 10-летняя, работает и по сей день, но отправлена в резерв, тк хочется нового. Надеюсь, эта не разочарует. Дополняю отзыв! Работает огонь! Но! Есть один неудобный нюанс! Когда стоит режим жарка и при помешивании, автоматически придерживаешься за панель, есть шанс незаметно зажать квадратик и сбрасывается программа, и всё, чтобы заново включить, надо выгружать содержимое, мыть чашу и снова прогревать…. Постоянно напоминаю себе не трогать панель!!
Достоинства:
Комментарий:
готовит отлично,умная, автоматически устанавливает время готовки, всё вкусно получается,удобная в применении, только почему-то нет книги рецептов,чтобы самим готовить,в электронном виде запрограммированно,но тоже хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
товар качественный. работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные впечатления от покупки!!! Огромная благодарность производителю, за стремление доставить эстетическое удовольствие покупателю! Упаковка очень красивая, как и сама мультиварка. В инструкции имеется детальное описание по использованию мультиварки, все описано до мелочей можно сказать с заботой. В эксплуатации ещё не пробовала, но уверена, что готовка будет приносить одно удовольствие. Ещё очень важно, мультиварку очень легко помыть после готовки, т.к. все необходимые детали снимаются. Все продумано до мелочей.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка хороша, варили и кашу, и супы, и гуляш, и овощи на пару. Легка в управлении, на данный момент срок эксплуатации полгода по 2-3 раза в неделю
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка супер. Много всего попробовала. Рецептов не так много, но я беру в интернете. Всё что готовила получается очень вкусно.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Пользуемся регулярно. Даже печем хлеб мультизлаковый.
Достоинства:
Комментарий:
мультиварка прекрасная..Готовит очень быстро.Проста в работе.Упаковка отличная.В две коробки.Для подарка очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Мультиварка отличная. Соответствует описанию. Всё готовит хорошо. Спасибо производителю и продавцу за хороший товар!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сразу отзыв не написала, пока не проверили в работе. Решили сварить на пару манты. Эта наша не первая покупками Гарлин, ну что сказать, Гарлин как всегда на высоте!!! Работает бесшумно, в работе проста, у чаши есть ручки, и силиконовая крышка. Также кисточка, лопатка, половник, прихватки, инструкция. По окончании работы издает звуковой сигнал, и поддерживает подогрев, пока окончательно не выключишь ее. Панель сенсорная, смотрится эстетично. Рекомендую к покупке, однозначно!!! Если покупать мультиварку, то только Гарлин!!! (Фото и видео прикладывать не стала, т.к. все как на картинке)
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество. Отличная комплектация. Доставили за 3 дня.
Достоинства:
Комментарий:
Классная внешне красивая аксессуары в наборе вообще бомба
Достоинства:
Комментарий:
шикарная мультиварка, недостатков нет
Достоинства:
Комментарий:
Большое спасибо продавцу. Мультиварка супер, даже для чайников.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна приобретением. Проста в использовании. Пробовала приготовить каши и мясо, получилось вкусно. Пока готовилось - занималась другими делами. Очень удобно и просто. Покупкой довольна. Рекомендую, особенно дачникам в летний сезон.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована красиво.подарков много.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пароварка это вторая до этого была филипс -но эта намного функциональнее!! Советую !!
Достоинства:
Комментарий:
Получили заказ. Сразу же дома, сделали кашу геркулесовую. Получилась вкусно. Все работает, Все включается. Чаша вот только очень легкая. Можно было бы сделать ее помощнее. А так пока все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мультиварка,качество материалов на уровне,единственное что огорчило-стёрлись надписи на передней панели около круглого индикатора работы,на работу не влияет но всё равно не приятно
Достоинства:
Комментарий:
В целом довольна покупкой. Аналогично многим, споткнулась об наклейку, не забывайте снимать)))))) Пока сварила только борщ, но уже понравилось, время реально экономит. Воткнула на час и пошла своими делами заниматься, красота) Комплектация соответствует заявленной, красивая и надежная упаковка. Нет бумажной книги рецептов, но интернет никто не отменял.. Товар и продавца однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный подарок жене. Мультиварка Супер. Упаковка отличная, подарочная. Бантики, праздничный картон. Очень красиво. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Это просто моя мечта наяву! стильная, удобная, суперская чаша с удобными ручками, тяжеленькая. меню удобное, понятное, можно корректировать время. жарит на ура, с корочкой. удобная съемная внутренняя крышка, удобный клапан и стаканчик для сбора конденсата. здорово что подаёт сигнал и отсчитывает время когда уже разогрета. меняется цвет в центре когда начинаешь готовить, когда приготовлено и когда на подогреве. спасибо за такую отличную мультю по приятной цене!! берите, не пожалеете!! /
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мультиварка! Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Хотелось бы чтоб можно было докупить чашу из нержавейки.
Достоинства:
Комментарий:
лучше мультиварки не видел. есть все что надо