Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Потребляемая мощность, Вт
1200
Материал чаши
металл
Объем чаши, л
2.2 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
черный
Тип нагрева
3D
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678059
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индукционный нагрев до 180 градусов, режимы по видам приготовления
Комплектация
мультиварка, документация, книга рецептов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х32
Вес, кг.
11
Описание товара Кухонный робот Xiaomi Smart Cooking Robot (BHR5930EU)
Кухонный робот Xiaomi Kitchen Robot представляет собой домашнего ассистента, который впечатлит своими способностями даже наиболее требовательных хозяев. Особенностью прибора является наличие индукционной панели, при непосредственном участии которой вы создадите множество разнообразных блюд – каши, супы и гарниры. Предусмотренная в комплекте мельничка тщательно измельчит специи, а также иные ингредиенты. Кухонному роботу Xiaomi Kitchen Robot вы доверите приготовление пышного теста, начинок, соусов и десертов. Сенсорная панель управления и функциональный дисплей помогут быстро определиться с подходящим режимом. Специальный датчик осуществляет непрерывный контроль температурных показателей, тем самым препятствуя подгоранию любимых кулинарных изысков. Основная чаша объемом 2.2 л выполнена с использованием металла – материала, который не боится термического воздействия и с впечатляющей легкостью очищается от любых загрязнений.
индукционный нагрев до 180 градусов, режимы по видам приготовления
Комплектация
мультиварка, документация, книга рецептов
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный робот Xiaomi Kitchen Robot представляет собой домашнего ассистента, который впечатлит своими способностями даже наиболее требовательных хозяев. Особенностью прибора является наличие индукционной панели, при непосредственном участии которой вы создадите множество разнообразных блюд – каши, супы и гарниры. Предусмотренная в комплекте мельничка тщательно измельчит специи, а также иные ингредиенты. Кухонному роботу Xiaomi Kitchen Robot вы доверите приготовление пышного теста, начинок, соусов и десертов. Сенсорная панель управления и функциональный дисплей помогут быстро определиться с подходящим режимом. Специальный датчик осуществляет непрерывный контроль температурных показателей, тем самым препятствуя подгоранию любимых кулинарных изысков. Основная чаша объемом 2.2 л выполнена с использованием металла – материала, который не боится термического воздействия и с впечатляющей легкостью очищается от любых загрязнений.
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