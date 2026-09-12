Описание товара Мультиварка-скороварка Hyundai HYMC-1618 5л 1000Вт серебристый/черный

Hyundai HYMC-1618 – это современная вариативная мультиварка, которая умеет готовить огромное количество самых разных блюд. Устройство полностью управляется и программируется электроникой, с помощью встроенной сенсорной панели управления и яркого жидкокристаллического дисплея, который отображает всю информацию о текущем процессе. Всего программ для готовки в приборе предусмотрено 22. В его вместительной пятилитровой чаше можно приготовить практически любой кулинарный шедевр. В ней можно жарить, варить, готовить на пару, тушить, томить и делать всё это в заранее выставленном режиме и по таймеру. Настройка программ готовки делается просто и интуитивно, все виды еды и разновидности термической обработки представлены на лицевой панели прибора и его экране. Посредством Hyundai HYMC-1618 можно даже сделать настоящий и правильный йогурт, который будет богат всеми полезными веществами и микроэлементами. Тара, используемая в данной модели, имеет антипригарное покрытие, так что пища не будет пригорать к ней во время термической обработки. Кроме того, сама чаша выполнена из двух слоёв металла, так что обеспечивает равномерный нагрев по всей площади. Помимо приготовления еды с нуля, Hyundai HYMC-1618 может просто разогреть её до нужной температуры или поддерживать её необходимое время. Это очень удобно, когда порция большая и рассчитана сразу на несколько человек. Прибор также можно настроить на отсроченный старт, чтобы горячая пища была готова точно к нужному моменту.