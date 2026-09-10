Кронштейн для проектора Onkron K5A (макс.10кг) белый
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для проектора Onkron K5A (макс.10кг) белый
Потолочно-настенный кронштейн ONKRON K5A подходит для большинства современных проекторов весом до 10 кг. Удобная система крепления поможет зафиксировать кронштейн на стене и сделать это легко и быстро, сэкономив время и силы. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением интерьера. Выбор ширины крепления к кронштейну. Особая конструкция основания кронштейна и ряд монтажных отверстий позволят выбрать удобный вариант установки в диапазоне от 100х100 до 325х325 мм. Значительный вылет от потолка. Возможность выдвинуть кронштейн на расстояние от 37,5 до 57 см и зафиксировать проектор в нужном положении. Угол наклона от -20° до +20°. Надёжная конструкция без усилий позволит осуществить наклон проектора одним движением руки. Угол поворота 20°. Вы можете с лёгкостью отрегулировать положение проектора, немного повернув его. Установка на стену. Конструкция кронштейна предусматривает возможность крепления к стене под углом 90°, а площадка крепления размером 134х104 мм надежно удержит проектор.
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