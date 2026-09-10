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Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA)

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Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 1
Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 2
Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 3
Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
  • Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 1
  • Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 2
  • Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 3
  • Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
2 610 руб.  5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411142
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Размеры в упаковке, см
43х31х10
Вес, г.
500

Описание товара Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA)

Перемещайтесь по городу со стильной и прочной сумкой, разработанной с учетом экологических требований и изготовленной с использованием переработанных материалов. Сумка HP Prelude Pro Recycled надежно защищает ваши устройства, так что вы можете не беспокоиться, беря их с работы домой или вынося за пределы дома.

Отзывы о товаре Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Перемещайтесь по городу со стильной и прочной сумкой, разработанной с учетом экологических требований и изготовленной с использованием переработанных материалов. Сумка HP Prelude Pro Recycled надежно защищает ваши устройства, так что вы можете не беспокоиться, беря их с работы домой или вынося за пределы дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка HP 10-15.6 Prelude Pro Recycle (1X645AA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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