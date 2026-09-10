U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403304
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция U2
Коллекция U2
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитU2 - Achtung Baby (0602557970098) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитU2 - The Best Of 1990-2000 (0602557970999) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Pride (In The Name Of Love)
|3:48
|A2
|New Year's Day
|4:17
|A3
|With Or Without You
|4:55
|A4
|I Still Haven't Found What I'm Looking For
|4:38
|B1
|Sunday Bloody Sunday
|4:40
|B2
|Bad
|5:50
|B3
|Where The Streets Have No Name
|4:35
|B4
|I Will Follow
|3:36
|C1
|The Unforgettable Fire
|4:53
|C2
|Sweetest Thing (The Single Mix)
|3:00
|C3
|Desire
|2:59
|C4
|When Loves Comes To Town
|4:17
|D1
|Angel Of Harlem
|3:49
|D2
|All I Want Is You
|6:31
|D3
|One Tree Hill
|5:24
|D4
|October
|2:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитDeep Purple - (=1) (4029759191391) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитRobin Trower - Bridge Of Sighs (Half Speed) (0840401700891) вини...
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитJoe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитVangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (50217325...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPaul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMike Oldfield - Amarok (Half Speed) (0602478375545) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитAlphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPearl Jam - No Code (0194398891613) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Californication (coloured) (009362484327...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитType O Negative - The Least Worst Of (0081227809515) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитPeter Tosh - Greatest Hits (coloured) (5021732512918) виниловая ...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Pride (In The Name Of Love)
|3:48
|A2
|New Year's Day
|4:17
|A3
|With Or Without You
|4:55
|A4
|I Still Haven't Found What I'm Looking For
|4:38
|B1
|Sunday Bloody Sunday
|4:40
|B2
|Bad
|5:50
|B3
|Where The Streets Have No Name
|4:35
|B4
|I Will Follow
|3:36
|C1
|The Unforgettable Fire
|4:53
|C2
|Sweetest Thing (The Single Mix)
|3:00
|C3
|Desire
|2:59
|C4
|When Loves Comes To Town
|4:17
|D1
|Angel Of Harlem
|3:49
|D2
|All I Want Is You
|6:31
|D3
|One Tree Hill
|5:24
|D4
|October
|2:21
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка