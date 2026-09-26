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Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 3
Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 4
Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Groovin At Smalls Paradise
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimmy Smith - Groovin&#039; At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403097
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508229299]
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Groovin At Smalls Paradise
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка

Track List

A1After Hours
A2My Funny Valentine
B1Slightly Monkish
B2Laura

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (0602508229299) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508229299]
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Groovin At Smalls Paradise
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1After Hours
A2My Funny Valentine
B1Slightly Monkish
B2Laura
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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