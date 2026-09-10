Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 402932
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5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557079838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Трек-лист
Fresh Off The Runway, Diamonds, Numb, Pour It Up, Loveeeeeee Song, Jump, Right Now, What Now, Stay, Nobody's Business, Love Without Tragedy / Mother Mary, Get It Over With, No Love Allowed, Lost In Paradise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом певицы, родом с Барбадоса. Включает синглы «Diamonds» и «Stay». Альбом занял первую строчку в хит-параде UK Albums Chart и содержит совместные треки с Эминем, Future, Давидом Гетта и Крисом Брауном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557079838]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rihanna
Альбом (сингл)
Unapologetic
Жанр
R&B
Трек-лист
Fresh Off The Runway, Diamonds, Numb, Pour It Up, Loveeeeeee Song, Jump, Right Now, What Now, Stay, Nobody's Business, Love Without Tragedy / Mother Mary, Get It Over With, No Love Allowed, Lost In Paradise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Седьмой студийный альбом певицы, родом с Барбадоса. Включает синглы «Diamonds» и «Stay». Альбом занял первую строчку в хит-параде UK Albums Chart и содержит совместные треки с Эминем, Future, Давидом Гетта и Крисом Брауном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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