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Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка

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Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 1
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 2
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 3
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 4
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 5
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 6
Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Charlie Haden, Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Last Dance
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 5
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 6
  • Keith Jarrett &amp; Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387750
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537822508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Charlie Haden, Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Last Dance
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Old Flame, My Ship, Round Midnight, Dance Of The Infidels, It Might As Well Be Spring, Everything Happens To Me, Where Can I Go Without You, Every Time We Say Goodbye, Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка

Track List

A1My Old Flame10:14
A2My Ship9:34
B1'Round Midnight9:34
B2Dance Of The Infidels4:21
C1It Might As Well Be Spring11:55
C2Everything Happens To Me7:10
D1Where Can I Go Without You9:33
D2Every Time We Say Goodbye4:25
D3Goodbye9:06

Отзывы о товаре Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602537822508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Charlie Haden, Keith Jarrett
Альбом (сингл)
Last Dance
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Old Flame, My Ship, Round Midnight, Dance Of The Infidels, It Might As Well Be Spring, Everything Happens To Me, Where Can I Go Without You, Every Time We Say Goodbye, Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1My Old Flame10:14
A2My Ship9:34
B1'Round Midnight9:34
B2Dance Of The Infidels4:21
C1It Might As Well Be Spring11:55
C2Everything Happens To Me7:10
D1Where Can I Go Without You9:33
D2Every Time We Say Goodbye4:25
D3Goodbye9:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Jarrett & Charlie Haden - Last Dance (0602537822508) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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