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Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка

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Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 1
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 2
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 3
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 4
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 5
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 6
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 7
Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
INTO THE SILENCE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 1
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 2
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 3
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 4
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 5
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 6
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 7
  • Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547600912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
INTO THE SILENCE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка

Track List

A1Life And Death9:18
A2Behind The Broken Glass8:14
B1Dream Like A Child15:31
B2Quiescence5:14
C1Into The Silence12:14
C2Life And Death – Epilogue2:44



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547600912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
INTO THE SILENCE
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Life And Death9:18
A2Behind The Broken Glass8:14
B1Dream Like A Child15:31
B2Quiescence5:14
C1Into The Silence12:14
C2Life And Death – Epilogue2:44


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avishai Cohen - Into The Silence (0602547600912) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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