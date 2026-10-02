Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 166090
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 360 руб.
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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547665324]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Your Grief
|2:40
|A2
|I See You
|5:06
|A3
|Imagine The Fog Disappearing
|6:30
|A4
|A Castle In Heaven
|4:37
|B1
|Journey Of Life
|7:24
|B2
|I Refuse
|5:43
|B3
|What Was Said To The Ros / O Sacred Heart
|5:33
|B4
|The Way You Play My Heart
|3:04
|C1
|Rull
|3:06
|C2
|The Source Of Now
|4:22
|C3
|Sweet Melting
|3:22
|C4
|Longing To Praise Thee
|4:23
|C5
|Sweet Melting Afterglow
|3:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547665324]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Your Grief
|2:40
|A2
|I See You
|5:06
|A3
|Imagine The Fog Disappearing
|6:30
|A4
|A Castle In Heaven
|4:37
|B1
|Journey Of Life
|7:24
|B2
|I Refuse
|5:43
|B3
|What Was Said To The Ros / O Sacred Heart
|5:33
|B4
|The Way You Play My Heart
|3:04
|C1
|Rull
|3:06
|C2
|The Source Of Now
|4:22
|C3
|Sweet Melting
|3:22
|C4
|Longing To Praise Thee
|4:23
|C5
|Sweet Melting Afterglow
|3:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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