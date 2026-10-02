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Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка

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Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 1
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 2
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 3
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 4
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 5
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 6
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 1
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 2
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 3
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 4
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 5
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 6
  • Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547665324]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка

Track List

A1Your Grief2:40
A2I See You5:06
A3Imagine The Fog Disappearing6:30
A4A Castle In Heaven4:37
B1Journey Of Life7:24
B2I Refuse5:43
B3What Was Said To The Ros / O Sacred Heart5:33
B4The Way You Play My Heart3:04
C1Rull3:06
C2The Source Of Now4:22
C3Sweet Melting3:22
C4Longing To Praise Thee4:23
C5Sweet Melting Afterglow3:35

Отзывы о товаре Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602547665324]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
TORD GUSTAVSEN
Альбом (сингл)
TORD GUSTAVSEN: WHAT WAS SAID
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Your Grief2:40
A2I See You5:06
A3Imagine The Fog Disappearing6:30
A4A Castle In Heaven4:37
B1Journey Of Life7:24
B2I Refuse5:43
B3What Was Said To The Ros / O Sacred Heart5:33
B4The Way You Play My Heart3:04
C1Rull3:06
C2The Source Of Now4:22
C3Sweet Melting3:22
C4Longing To Praise Thee4:23
C5Sweet Melting Afterglow3:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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