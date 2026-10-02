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Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка

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Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 1
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 2
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 3
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 4
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 5
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 6
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 7
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 8
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 9
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
All Rise
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 1
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 2
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 3
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 4
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 5
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 6
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 7
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 8
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 9
  • Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508619953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
All Rise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Concorde, Dad Gone Thing, Revival Song, If Love Is Overrated, Faith In Love, Merchants Of Paradise, LP2 Long List Of Troubles, Mister Holland, Modern Day Apprentice, Everything You Touch Is Gold, Phoenix, Merry Go Round, Thank You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка

Track List

A1Concorde
A2Dad Gone Thing
A3Revival Song
B1If Love Is Overrated
B2Faith In Love
B3Merchants Of Paradise
C1Long List Of Troubles
C2Mister Holland
C3Modern Day Apprentice
C4Everything You Touch Is Gold
D1Phoenix
D2Merry Go Round
D3Thank You

Отзывы о товаре Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508619953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Gregory Porter
Альбом (сингл)
All Rise
Жанр
Jazz
Трек-лист
Concorde, Dad Gone Thing, Revival Song, If Love Is Overrated, Faith In Love, Merchants Of Paradise, LP2 Long List Of Troubles, Mister Holland, Modern Day Apprentice, Everything You Touch Is Gold, Phoenix, Merry Go Round, Thank You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Concorde
A2Dad Gone Thing
A3Revival Song
B1If Love Is Overrated
B2Faith In Love
B3Merchants Of Paradise
C1Long List Of Troubles
C2Mister Holland
C3Modern Day Apprentice
C4Everything You Touch Is Gold
D1Phoenix
D2Merry Go Round
D3Thank You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка – стоимость товара 6170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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