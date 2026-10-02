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Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 1
Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 2
Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 3
Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 4
Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 1
  • Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 2
  • Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 3
  • Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 4
  • Виниловая пластинка Tom Petty, Damn The Torpedoes (0602547658302) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Petty, Tom
filter_none Товар входит в коллекцию Petty, Tom

Коллекция Petty, Tom


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка

Track List

A1Refugee3:21
A2Here Comes My Girl4:33
A3Even The Losers3:35
A4Shadow Of A Doubt (A Complex Kid)4:53
A5Century City3:40
B1Don't Do Me Like That2:40
B2You Tell Me4:32
B3What Are You Doin' In My Life?3:25
B4Louisiana Rain4:46

Отзывы о товаре Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Refugee3:21
A2Here Comes My Girl4:33
A3Even The Losers3:35
A4Shadow Of A Doubt (A Complex Kid)4:53
A5Century City3:40
B1Don't Do Me Like That2:40
B2You Tell Me4:32
B3What Are You Doin' In My Life?3:25
B4Louisiana Rain4:46
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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