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OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка

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OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 1
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 2
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 3
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 4
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 5
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 6
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 7
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557393149]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка

OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557393149]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Saturday Night Fever
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Saturday Night Fever (Various Artists) (0602557393149) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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