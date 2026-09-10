Top.Mail.Ru
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 10
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 11
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 12
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 13
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 14
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 15
Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 10
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 11
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 12
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 13
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 14
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 15
  • Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577501487]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка

Track List

Egypt Station

A1Opening Station0:42
A2I Don’t Know4:27
A3Come On To Me4:11
A4Happy With You3:34
B1Who Cares3:13
B2Fuh You3:24
B3Confidante3:05
B4People Want Peace2:59
B5Hand In Hand2:35
C1Dominoes5:02
C2Back In Brazil3:21
C3Do It Now3:17
C4Caesar Rock3:29
D1Despite Repeated Warnings6:58
D2Station II0:47
D3Hunt You Down / Naked / C-Link6:23

Egypt Station II

E1Get Started3:41
E2Nothing For Free3:15
E3Frank Sinatra’s Party2:44
E4Sixty Second Street3:57
E5Who Cares (Full Length)5:33
F1Get Enough2:56
F2Come On To Me (Live At Abbey Road Studios)4:19
F3Fuh You (Live At The Cavern Club)3:35
F4Confidante (Live At LIPA)3:16
F5Who Cares (Live At Grand Central Station)3:02



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602577501487]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station (deluxe)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Egypt Station

A1Opening Station0:42
A2I Don’t Know4:27
A3Come On To Me4:11
A4Happy With You3:34
B1Who Cares3:13
B2Fuh You3:24
B3Confidante3:05
B4People Want Peace2:59
B5Hand In Hand2:35
C1Dominoes5:02
C2Back In Brazil3:21
C3Do It Now3:17
C4Caesar Rock3:29
D1Despite Repeated Warnings6:58
D2Station II0:47
D3Hunt You Down / Naked / C-Link6:23

Egypt Station II

E1Get Started3:41
E2Nothing For Free3:15
E3Frank Sinatra’s Party2:44
E4Sixty Second Street3:57
E5Who Cares (Full Length)5:33
F1Get Enough2:56
F2Come On To Me (Live At Abbey Road Studios)4:19
F3Fuh You (Live At The Cavern Club)3:35
F4Confidante (Live At LIPA)3:16
F5Who Cares (Live At Grand Central Station)3:02


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Egypt Station - deluxe (0602577501487) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...