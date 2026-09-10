Kiss, Rock And Roll Over (0602537788248) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402403
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kiss, Rock And Roll Over (0602537788248) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Want You
|3:02
|A2
|Take Me
|2:53
|A3
|Calling Dr. Love
|3:41
|A4
|Ladies Room
|3:25
|A5
|Baby Driver
|3:39
|B1
|Love 'Em And Leave 'Em
|3:41
|B2
|Mr. Speed
|3:19
|B3
|See You In Your Dreams
|2:31
|B4
|Hard Luck Woman
|3:32
|B5
|Makin' Love
|3:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Want You
|3:02
|A2
|Take Me
|2:53
|A3
|Calling Dr. Love
|3:41
|A4
|Ladies Room
|3:25
|A5
|Baby Driver
|3:39
|B1
|Love 'Em And Leave 'Em
|3:41
|B2
|Mr. Speed
|3:19
|B3
|See You In Your Dreams
|2:31
|B4
|Hard Luck Woman
|3:32
|B5
|Makin' Love
|3:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kiss, Rock And Roll Over (0602537788248) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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