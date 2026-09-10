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The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка

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The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 1
The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 2
The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 3
The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 4
The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 5
The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Hot Fuss
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 1
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 2
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 3
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 4
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 5
  • The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402372
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Коллекция Killers, The
filter_none Товар входит в коллекцию Killers, The

Коллекция Killers, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547859303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Hot Fuss
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, Smile Like You Mean It, Somebody Told Me, All These Things That I've Done, Andy, You're A Star, On Top, Glamorous Indie Rock & Roll, Believe Me Natalie, Midnight Show, Everything Will Be Alright
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка

Track List

A1Jenny Was A Friend Of Mine4:04
A2Mr. Brightside3:43
A3Smile Like You Mean It3:54
A4Somebody Told Me3:18
A5All These Things That I've Done5:02
B1Andy, You're A Star3:14
B2On Top4:19
B3Glamorous Indie Rock & Roll3:11
B4Believe Me Natalie5:07
B5Midnight Show4:03
B6Everything Will Be Alright5:45

Отзывы о товаре The Killers - Hot Fuss (0602547859303) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547859303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Hot Fuss
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, Smile Like You Mean It, Somebody Told Me, All These Things That I've Done, Andy, You're A Star, On Top, Glamorous Indie Rock & Roll, Believe Me Natalie, Midnight Show, Everything Will Be Alright
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Jenny Was A Friend Of Mine4:04
A2Mr. Brightside3:43
A3Smile Like You Mean It3:54
A4Somebody Told Me3:18
A5All These Things That I've Done5:02
B1Andy, You're A Star3:14
B2On Top4:19
B3Glamorous Indie Rock & Roll3:11
B4Believe Me Natalie5:07
B5Midnight Show4:03
B6Everything Will Be Alright5:45
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