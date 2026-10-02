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Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка

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Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 1
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 2
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 3
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 4
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 5
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2018
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 1
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 2
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 3
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 4
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 5
  • Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Keane
filter_none Товар входит в коллекцию Keane

Коллекция Keane


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка

Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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