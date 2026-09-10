2Pac - 2Pacalypse Now (0602527949857) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
2Pacalypse Now
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401547
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527949857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
2Pacalypse Now
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Young Black Male, Trapped, Soulja's Story, I Don't Give A Fuck, Violent, Words Of Wisdom, Something Wicked, Crooked Ass Nigga, If My Homie Calls, Brenda's Got A Baby, Tha' Lunatic, Rebel Of The Underground, Part Time Mutha
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 2Pac - 2Pacalypse Now (0602527949857) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Young Black Male
|2:35
|A2
|Trapped
|4:44
|A3
|Soulja's Story
|5:05
|B1
|I Don't Give A Fuck
|4:20
|B2
|Violent
|6:26
|B3
|Words Of Wisdom
|4:54
|C1
|Something Wicked
|2:28
|C2
|Crooked Ass Nigga
|4:17
|C3
|If My Homie Calls
|4:18
|C4
|Brenda's Got A Baby
|3:55
|D1
|Tha' Lunatic
|3:29
|D2
|Rebel Of The Underground
|3:17
|D3
|Part Time Mutha
|5:14
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527949857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
2Pac
Альбом (сингл)
2Pacalypse Now
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Young Black Male, Trapped, Soulja's Story, I Don't Give A Fuck, Violent, Words Of Wisdom, Something Wicked, Crooked Ass Nigga, If My Homie Calls, Brenda's Got A Baby, Tha' Lunatic, Rebel Of The Underground, Part Time Mutha
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Young Black Male
|2:35
|A2
|Trapped
|4:44
|A3
|Soulja's Story
|5:05
|B1
|I Don't Give A Fuck
|4:20
|B2
|Violent
|6:26
|B3
|Words Of Wisdom
|4:54
|C1
|Something Wicked
|2:28
|C2
|Crooked Ass Nigga
|4:17
|C3
|If My Homie Calls
|4:18
|C4
|Brenda's Got A Baby
|3:55
|D1
|Tha' Lunatic
|3:29
|D2
|Rebel Of The Underground
|3:17
|D3
|Part Time Mutha
|5:14
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