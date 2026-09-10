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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
780 руб.
940
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399106
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Описание товара Трактор "Алтай" с прицепом № 2 и ковшом 35363
Пластиковый трактор Алтай 35363 с прицепом №2 и ковшом от бренда Полесье - отличная игрушка для мальчиков от 3 лет, которой можно найти применение в любое время года. Прочный пластик не деформируется под воздействием температур, автотранспорт подходит для зимних забав и летних игр в песочнице, на пляже. Ковш с легкостью расчистит дорогу, а вместительный кузов с высокими бортами позволит перевозить различные грузы и небольшие игрушки, во время разгрузки кузов прицепа поднимается, а задний борт откидывается. Яркие детали спецтранспорта заметны на снегу или песке, грузовик не забудется на детской площадке после игры. Размер: 65х17х18 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Пластиковый трактор Алтай 35363 с прицепом №2 и ковшом от бренда Полесье - отличная игрушка для мальчиков от 3 лет, которой можно найти применение в любое время года. Прочный пластик не деформируется под воздействием температур, автотранспорт подходит для зимних забав и летних игр в песочнице, на пляже. Ковш с легкостью расчистит дорогу, а вместительный кузов с высокими бортами позволит перевозить различные грузы и небольшие игрушки, во время разгрузки кузов прицепа поднимается, а задний борт откидывается. Яркие детали спецтранспорта заметны на снегу или песке, грузовик не забудется на детской площадке после игры. Размер: 65х17х18 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Трактор "Алтай" с прицепом № 2 и ковшом 35363 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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