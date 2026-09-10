Трактор "Силач" с прицепом №1 44952
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%730 руб. 1 496 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х19х17
Вес, г.
925
Описание товара Трактор "Силач" с прицепом №1 44952
Яркий грузовой спецтранспорт Полесье 44952 трактор Силач с прицепом №1 позволит разнообразить игру в машинки мальчикам старше 3 лет и станет прекрасной альтернативой формочкам в песочнице. Материал игрушки - износостойкий, прочный, цветной пластик, который имеет легкий вес, не выгорает на солнце и моется под водой. Трактор можно использовать как самостоятельную игрушку или вместе с прицепом, кузов которого поднимается, а задний борт откидывается во время загрузки. Размер машины 58х17х18 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Яркий грузовой спецтранспорт Полесье 44952 трактор Силач с прицепом №1 позволит разнообразить игру в машинки мальчикам старше 3 лет и станет прекрасной альтернативой формочкам в песочнице. Материал игрушки - износостойкий, прочный, цветной пластик, который имеет легкий вес, не выгорает на солнце и моется под водой. Трактор можно использовать как самостоятельную игрушку или вместе с прицепом, кузов которого поднимается, а задний борт откидывается во время загрузки. Размер машины 58х17х18 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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